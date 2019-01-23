Çocukları hastalıktan korumak için alabileceğiniz basit önlemler!

Bu aylarda dirençli ateşle birlikte hekime başvuran çocukların önemli bir kısmında gribal enfeksiyonlar, yani influenzanın görüldüğünü hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, “Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi şikâyetler görülebilir. Bu durumda ailelerin paniğe kapılmamaları ve hekime başvurması önemli” dedi.

Çocuklarda hastalığın yayılmasının en önemli nedenlerinden biride, çocuk hastayken okula gönderilmesidir. Çocuk biraz iyileşme belirtisi gösterdiğinde, hemen okula giderse, okulda temasta olduğu kişilere enfeksiyonu bulaştırabilir.

Bu noktada ebeveynlerin yaptığı en önemli hatanın, belirtileri gidermek için gereksiz ilaç kullanmak oluyor. Oysa enfeksiyonların büyük kısmı, viral enfeksiyonlar olduğundan antibiyotik kullanmanın gereği yoktur. Aksine, gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklere karşı direnci artırır. Ancak, çocuk ateş ve ağrı nedeniyle çok huzursuzsa ağrı kesiciler, ateş düşürücüler kullanılabilir. Bu noktada en doğrusu, gereksiz ilaç kullanmamak ve hekime zamanında başvurmak olacaktır.