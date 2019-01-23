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Çocukları hastalıktan korumak için alabileceğiniz basit önlemler!

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2019 11:24 | Son Güncelleme

Kış aylarında artan özellikle çocuklarda görülen ateşli gribal enfeksiyonlarda artış görülmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi şikâyetler görülebilir. Bu durumda ebeveynler paniğe kapılmadan uzman hekime başvurmalıdır.

Çocukları hastalıktan korumak için alabileceğiniz basit önlemler!

Bu aylarda dirençli ateşle birlikte hekime başvuran çocukların önemli bir kısmında gribal enfeksiyonlar, yani influenzanın görüldüğünü hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, “Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi şikâyetler görülebilir. Bu durumda ailelerin paniğe kapılmamaları ve hekime başvurması önemli” dedi.

Çocuklarda hastalığın yayılmasının en önemli nedenlerinden biride, çocuk hastayken okula gönderilmesidir. Çocuk biraz iyileşme belirtisi gösterdiğinde, hemen okula giderse, okulda temasta olduğu kişilere enfeksiyonu bulaştırabilir.

Bu noktada ebeveynlerin yaptığı en önemli hatanın, belirtileri gidermek için gereksiz ilaç kullanmak oluyor. Oysa enfeksiyonların büyük kısmı, viral enfeksiyonlar olduğundan antibiyotik kullanmanın gereği yoktur. Aksine, gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklere karşı direnci artırır. Ancak, çocuk ateş ve ağrı nedeniyle çok huzursuzsa ağrı kesiciler, ateş düşürücüler kullanılabilir. Bu noktada en doğrusu, gereksiz ilaç kullanmamak ve hekime zamanında başvurmak olacaktır.

BASİT ÖNLEMLERLE HASTALIKLARDAN KORUNMAK MÜMKÜN!

Alınacak basit önlemlerle, başta influenza olmak üzere bulaşıcı hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Filiz Bakar, önlemlerden bazılarını şöyle sıralıyor:

• Çocuklar mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak tutulmalı, ancak camdan fanus içinde de yaşatmayın.
• Çocuk, okuldan ya da dışarıdan geldiğinde ellerini yıkamalı,
• Ebeveynler hastaysa, maske takmalı ve çocuklarla temas etmemeli,
• Özellikle kış aylarında bol C vitamini almak için portakal, mandalina, kivi vb. besinleri tüketmesi sağlanmalı,
• Bol sıvı alınması ihmal edilmemeli. Özellikle ıhlamur gibi bitki çayları içilmeli.
• Uygun yaşlarda gerekli aşılar ihmal edilmemeli.

Prof. Dr. Filiz Bakar, bazı hastalıkların aşılarının henüz bulunmadığını, bunun için çocukların bu hastalıkları yaşayarak da bağışıklık kazandıklarının altını çizdi. Bağışıklığı güçlendirici probolis, vitamin, besin takviyelerinin kullanımında aşırıya kaçılmaması gerektiğini paylaştı. “Bunları kullanmadan önce mutlaka hekiminize başvurun”

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