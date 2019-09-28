Çocukları hem tarım hem bilimle buluşturan festival

İSTANBUL, (DHA)- 'MUTLU Çocuk Mutlu Gelecek' sloganıyla başlayan 'Mutlu Çocuk Festivali' çocukları tarımdan bilime, oyundan sanata kadar birçok etkinlikle tanıştırıyor. Yarın sona erecek festivalin gelirinin bir kısmı ise İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) ve Diyabetle Yaşam Derneği'nin bazı projelerine bağışlanacak.

Mutlu Çocuk Festivali, dün Sarıyer’de bulunan Event Garden’da başladı. Bugün ve yarın da devam edecek etkinliğin sponsorluğunu Kuveyt Türk Katılım Bankası, Saran Holding, Bic Türkiye üstlendi. İki kadın girişimci Çiğdem Kongul ve Hasibe Tuğba Şahin tarafından ‘Mutlu çocuk mutlu gelecek’ mottosuyla hayata geçirilen festivalin amacı çocukların hem eğitici hem öğretici çalışmaları hayata geçirmelerini sağlamak.

HEM MUTFAĞA HEM DE TARLAYA GİRİYORLAR

Festivalde 10 bin metrekarelik alanı kullandıklarını belirten Hasibe Tuğba Şahin, projenin ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı:

" 'Çocuklar için bir şey yapmalıyız' diyerek bu yola çıktık. 2 çocuğum var ve onlar için bir şeyler yapıyorum. Ancak bu farkındalığa ihtiyacı olan yüzlerce çocuk olduğunu düşündüm. 10 bin metrekarelik alanda 'mutluluk' konseptiyle çocuklar için bir alan hazırladık. Bu alanda atölyeler, söyleşiler, oyun alanları alıyor. Ana sahne şovlarımız, müzikten eğlenceye, eğlenceden atölyelere ve bilime kadar her alanda aktivite burada bulunuyor. Çocuklar burada toprağa dokunarak kendi çiftliklerini kuruyor, çikolata, kek atölyeleriyle mutfağa gidiyorlar, müzik atölyelerinde sanata dokunuyorlar, dans ile bedene dokunuyorlar, seramik yaparak çamura dokunuyorlar.”