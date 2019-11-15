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Çocukları için 6 yıldır biriktirdiği altınları, parkta kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

Antalya’da bir anne, çocuklarını parkta oynatırken içerisinde yaklaşık 7 bin lira değerinde altın bulunan cüzdanının kaybettiği iddiasıyla polise başvurdu.

Antalya’da bir anne, çocuklarını parkta oynatırken içerisinde yaklaşık 7 bin lira değerinde altın bulunan cüzdanının kaybettiği iddiasıyla polise başvurdu. Altınları, kulak, burun ve boğazında rahatsızlığı bulunan çocuğunun tedavi masrafları için biriktirdiğini belirten anne, “Cüzdanımı bulan kişiye sesleniyorum. Çocuğumun ameliyat parasıydı. Vicdanın sızlıyorsa, çocuğumun parasını geri getir” dedi.
Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3915 sokaktaki bir parkta 13 Kasım Çarşamba günü 16.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te yaşayan 2 çocuk sahibi Erol (23)- Esra Dişçi (22) çifti, doğuştan geniz eti büyümesi olan 3.5 yaşındaki çocukları Rumeysa Nur Dişçi’yi tedavi ettirmek için Antalya’ya geldi. İddiaya göre, akrabalarında kalan çiftten anne Esra Dişçi, alışveriş yapmak için çocuklarıyla birlikte markete gitti. Alışveriş sonrası parka giden anne, burada 15 dakika çocuklarını oynattıktan sonra eve döndü. Eve döndüğünde cüzdanının yanında olmadığını gören anne Dişçi, alışveriş yaptığı marketin kameralarını inceledi ancak marketten çıkarken cüzdanının elinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine hemen parka giden anne, cüzdanını aradı ancak bulamadı. Esra Dişçi cüzdanının kaybolduğu gerekçesiyle polise başvurdu.

"Çocuğumun ameliyatı için biriktirmiştik"
Kızının doğuştan hastalığının olduğunu belirten anne Esra Dişçi, cüzdanının içerisinde 3 tane yarım, 4 tane çeyrek altın ve bir çift de altın küpe olduğunu ve bu altınları 5-6 yıldır çocukları için biriktirdiklerini söyledi. Dişçi, “Eşim balıkçılık yaptı, halı yıkamaya gitti, ben de bazen temizliğe gidiyordum öyle biriktirdik. Altınlar 7 bin lira değerindeydi. Çocuğumun ameliyatı için biriktirmiştik. Geniz etinde büyümesi var, bademcikleri şişiyor, kulak iltihabı da var. Bir aylık tedavi verdiler, olumlu gitmezse ameliyat dediler. Durumumuz yok o para da gitti. Çocuğum nefes almada çok zorlanıyor. Gece yatınca ıslık sesleri çıkıyor. Polise şikayetçi oldum. İfademi verdim. Allah rızası için alan kişiye sesleniyorum, çocuğumun ameliyat parasıydı. Vicdanın sızlıyorsa, çocuğumun parasını geri getir” dedi.

“İnsaniyet namına geri getirsinler”
Baba Erol Dişçi, olay sonrası çok üzüldüğünü ifade ederek, “5-6 yıldır anca bu kadar biriktirebildik. Çocuğumu ameliyat ettirebilmek için biriktiriyorduk. Doğduğundan bu yana rahatsızlığı var. Hastaneye götürdüm, bir ay ilaç tedavisi görsün, ardından ‘ameliyat olacak’ dediler. İnsaniyet namına paramızı getirsinler” diye konuştu.

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