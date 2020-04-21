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  4. Çocukları için evde 23 Nisan töreni düzenlediler

Çocukları için evde 23 Nisan töreni düzenlediler

İLGİNÇ HABERLER  | 21.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kapkın ailesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evlerinde, izole bir ortamda, düzenledikleri kendi törenleri ile kutladı.

Kapkın ailesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Sivas’ta Kızılırmak İlkokulu 1.sınıf öğrencisi 7 yaşındaki çocukları Mustafa Eymen Kapkın için, evlerinde izole ortamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması düzenledi. Mehmet Emin Atıf Kapkın ve Sevinç Cansu Kapkın çifti, evlerinde düzenledikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarında yayınladı. Kutlama için ev özel olarak süslendi. Evlerinin salonunu Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı ile süslendi. Salonun ortasına birde kürsü kuruldu.

Görüntülerde baba Mehmet Emin Kapkın’ın kartondan yapılan kürsüde yaptığı konuşmasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliğimize hoş geldiniz. Bu vatanı bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsu" ifadelerini kullandı.

Kutlama programında 1.sınıf öğrencisi Mustafa Eymen, kartondan yapılan kürsüde şiirini okudu. Görüntülerde anne Cansu Kapkın iki çocuğu ile danslar ederek eğlendi. Aileni katılımcı olarak oyuncak bebekleri kullanması ise dikkat çekti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs Covid-19

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