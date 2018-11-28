Çocukları için evlenmek istedi, dolandırıldı

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Karayazı ilçesinde eşi öldükten sonra 6 çocuğu ile kalan Rıfat Can (38), evlenmek istediği Z.K. (35) adlı kadın ve ailesi tarafından yaklaşık 40 bin lira tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

İlçenin Akarsu köyünde oturan Rıfat Can, kanser hastalığı nedeniyle eşi Nazire Can'ı geçen yılı kaybetti. Köyde, en küçüğü 7, en büyüyüğü ise 15 yaşında olan 1'i kız, 5'i erkek çocukları ile yaşayan Rıfat Can, arkadaşı aracılığıyla evlenmek için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gitti. Can, aracıların yardımı ile ilçede ağabeyi ve annesi ile birlikte yaşayan Z.K. ile tanıştı. Bir süre başbaşa görüşen Z.K. ile Rıfat Can evlenmeye karar verdi. Z.K.'nın ailesi damat adayı Can'dan 20 bin lira 'süt parası' istedi. Erzurum'a dönen Rıfat Can iki gün sonra Doğuyubazıt ilçesine dönerek, bu para ile birlikte yaklaşık 20 bin lira değerinde altın taktı. Erzurum'a Z.K. ile dönen Can, evlilik işlemleri için nüfus cüzdanını istedi. Z.K., kimliğinin kaybolduğunu ve yenisinin çıkması için müracaat ettiğini söyledi.