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  4. Çocukları için HDP önünde direnen ailelerin hikayesi yürekleri dağlıyor

Çocukları için HDP önünde direnen ailelerin hikayesi yürekleri dağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti eylemi devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 423 gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti eylemi devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 423 gününde devam ediyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce teyzesi ve dayısı tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen Zübeyde Koç’un annesi Esmer Koç, HDP il binası önünde kızının geleceği günü bekliyor.

"Dayısı ve teyzesi dağa teslim etti"
Kızı Zübeyde’nin 15 yaşındayken PKK yandaşı olan dayısı ve teyzesi tarafından parka götürme bahanesiyle kaçırılarak terör örgütü PKK’ya satıldığını iddia eden anne Koç, çocuğuna seslenerek geri gelmesi çağrısında bulundu. Kızının kaçırılmadan önce teyzesi ve dayısının 2 kişi ile birlikte evlerine geldiğini kaydeden acılı anne Koç, "7 yıl oldu, hiç haber yok. Çok aradım ama kızımı bulamadım, benim kızım geri gelsin. Benim kızımın yeri benim yanımdır, 7 yıldır ben kızım için ağlıyorum. Benim kızımı kardeşlerim kaçırdı. Kızımı alamdan buradan da gitmeyeceğim. Devlet büyüklerimden ricam kızımı dağa kaçırılmasında parmağı olan kişilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.

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