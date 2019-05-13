Çocukları için mermer fabrikasındaki işini bıraktı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde Hüseyin Duman (51) , eşinin bel fıtığı rahatsızlığı yaşaması ve iki engelli çocuklarına bakmakta zorlanması nedeniyle çalıştığı mermer fabrikasındaki işini bıraktı. Her ikisi de zihinsel ve bedensel engelli olan evlatlarıyla yakından ilgilenen Duman, "Tek üzüntüm çocuklarımın bayramlarda ve özel günlerde yaşıtları gibi gezememeleri" dedi.

Kavaklıdere'nin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin- Nazmiye Duman çiftinin 4 çocuğundan 1'i kız 3'ü zihinsel ve beden engelli olarak dünyaya geldi. Duman çifti, 7 ay önce oğulları Adem'i (21) yakalandığı testis kanseri nedeniyle kaybetti. Ailenin hayattaki tek sağlıklı çocukları Fatma da (29) evlendi. Anne Duriye Duman ise yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığı ve oğlunun ölümünün ardından kendini iyi hissetmemeye başladı. Hayat arkadaşının üzüntülü halini gören Hüseyin Duman, çalıştığı mermer fabrikasındaki işini bıraktı. Duman çifti, tek katlı müstakil evlerinde engelli çocukları için aldıkları aylıkla kimseye muhtaç olmadan oğulları Ünal (28) ve kızları Sinem'e (23) gözü bakıyor. Engelli kardeşlerin gülümsemeleri ise anne ve babalarının tüm yorgunluklarını unutturuyor.

'EVLATLARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMIYORUZ'

Baba Hüseyin Duman, çocuklarının engelli olmasından rahatsız olmadığını belirterek, "Tek üzüntüm bayramlarda ve özel günlerde, yaşıtları gibi gezememeleri. Çocuklarım için işimi bıraktım ve başlarında duruyorum. El kasları zayıf olduğu için tekerlekli sandalye kullanamıyorlar. Evlatlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Genellikle pikniğe götürüyorum" dedi.

'ARKADAŞLARI GİBİ ONLARIN YÜRÜYEMEMESİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Anne Nazmiye Duman ise "Her isteklerini karşılıyoruz. Elimizden geldiği kadar bir dediklerini iki yapmamaya çalışıyoruz. Arkadaşları gibi onların gezip, oynayamamasına çok üzülüyorum. Anlatılmayacak duygu içerisindeyim" diye konuştu. Duman Çifti, engelli iki çocukları için aldıkları aylık toplam 2 bin 438 lira ile geçimlerini sağlıyor.