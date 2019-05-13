HABER

Çocukları için mermer fabrikasındaki işini bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde Hüseyin Duman (51) , eşinin bel fıtığı rahatsızlığı yaşaması ve iki engelli çocuklarına bakmakta zorlanması nedeniyle çalıştığı mermer fabrikasındaki işini bıraktı.

Çocukları için mermer fabrikasındaki işini bıraktı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde Hüseyin Duman (51) , eşinin bel fıtığı rahatsızlığı yaşaması ve iki engelli çocuklarına bakmakta zorlanması nedeniyle çalıştığı mermer fabrikasındaki işini bıraktı. Her ikisi de zihinsel ve bedensel engelli olan evlatlarıyla yakından ilgilenen Duman, "Tek üzüntüm çocuklarımın bayramlarda ve özel günlerde yaşıtları gibi gezememeleri" dedi.
Kavaklıdere'nin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin- Nazmiye Duman çiftinin 4 çocuğundan 1'i kız 3'ü zihinsel ve beden engelli olarak dünyaya geldi. Duman çifti, 7 ay önce oğulları Adem'i (21) yakalandığı testis kanseri nedeniyle kaybetti. Ailenin hayattaki tek sağlıklı çocukları Fatma da (29) evlendi. Anne Duriye Duman ise yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığı ve oğlunun ölümünün ardından kendini iyi hissetmemeye başladı. Hayat arkadaşının üzüntülü halini gören Hüseyin Duman, çalıştığı mermer fabrikasındaki işini bıraktı. Duman çifti, tek katlı müstakil evlerinde engelli çocukları için aldıkları aylıkla kimseye muhtaç olmadan oğulları Ünal (28) ve kızları Sinem'e (23) gözü bakıyor. Engelli kardeşlerin gülümsemeleri ise anne ve babalarının tüm yorgunluklarını unutturuyor.
'EVLATLARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMIYORUZ'
Baba Hüseyin Duman, çocuklarının engelli olmasından rahatsız olmadığını belirterek, "Tek üzüntüm bayramlarda ve özel günlerde, yaşıtları gibi gezememeleri. Çocuklarım için işimi bıraktım ve başlarında duruyorum. El kasları zayıf olduğu için tekerlekli sandalye kullanamıyorlar. Evlatlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Genellikle pikniğe götürüyorum" dedi.
'ARKADAŞLARI GİBİ ONLARIN YÜRÜYEMEMESİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM'
Anne Nazmiye Duman ise "Her isteklerini karşılıyoruz. Elimizden geldiği kadar bir dediklerini iki yapmamaya çalışıyoruz. Arkadaşları gibi onların gezip, oynayamamasına çok üzülüyorum. Anlatılmayacak duygu içerisindeyim" diye konuştu. Duman Çifti, engelli iki çocukları için aldıkları aylık toplam 2 bin 438 lira ile geçimlerini sağlıyor.

FOTOĞRAFLI

Çocukları için mermer fabrikasındaki işini bıraktıÇocukları için mermer fabrikasındaki işini bıraktıÇocukları için mermer fabrikasındaki işini bıraktıÇocukları için mermer fabrikasındaki işini bıraktı

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Vali Kaymak: “Kayınvalideleri de unutmayalım”Vali Kaymak: “Kayınvalideleri de unutmayalım”
Yunuslar balıkçı teknesiyle yarıştıYunuslar balıkçı teknesiyle yarıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den İstanbul zirvesi!

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Kazdağları'nda bahar güzelliği

Kazdağları'nda bahar güzelliği

Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Öğretmenin Karadeniz usulü bidon teknesi

Gören şaşıp kalıyor! Balığa bidonla çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.