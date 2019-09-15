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Çocukları için nöbet tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 13’üncü gününde de sürerken, ailelerin sayısı 33’e yükseldi.Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 13’üncü gününde 33’e yükseldi.

Çocukları için nöbet tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 13’üncü gününde de sürerken, ailelerin sayısı 33’e yükseldi.
Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 13’üncü gününde 33’e yükseldi. 5 yıl önce üniversite okumaya giden oğlu İbrahim Coşkun’un 2 kişi tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Mehmet Emin Coşkun da ailelere destek vererek oturma eylemine katıldı. Yıllardır çocuğundan haber alamayan acılı baba, “Ben Erzurum Horasan’dan geldim, oğlum 5 yıldır kayıp. Bana bir telefon geldi, 2 kişi oğlumu kaçırdıklarını söyledi. Adı İbrahim mi dedi, evet dedim, onlar da oğlumu dağa kaçırdıklarını söyledi. O zamandan beri bir türlü haber alamadık. 5 yıldır arıyorum, Muğla’da üniversite 2’nci sınıf edebiyat bölümü okuyordu. Lanet ediyoruz, Allah belalarını versin” dedi.
Coşkun, evlat nöbetindeki ailelerle selamlaştıktan sonra oğlunun fotoğrafını tutarak oturma eylemine başladı.

Çocukları için nöbet tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor

Çocukları için nöbet tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor

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