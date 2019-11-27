Çocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı verildi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Özdemir, çocuklarının oyun oynayabilmesi için evinin karşısındaki boş bir araziye oyun parkı yaptı. Kendisine ait arsaya izinsiz yapı inşa edildiğini öğrenen Zafer Solak ise durumu belediyeye şikâyet etti. Belediye, büyük bölümü tahtadan yapılan, salıncak ve kaydıraktan oluşan park için yıkım kararı aldı.

Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi 293 Sokak'ta yaşayan ve çocuklarının oyun oynayabileceği bir parkın bulunmadığını ifade eden inşaat işçisi Mehmet Özdemir, geçen hafta evinin karşısındaki boş araziye oyun parkı yapmaya karar verdi. Özdemir, büyük bir kısmı tahta parçalarından oluşan salınca ve kaydırak yaptı. Parkı gören arazi sahibi Zafer Solak bunun üzerine Merkezefendi Belediyesi'ne şikâyette bulundu. Alanda inceleme yapan belediye ekipleri, izinsiz inşa edilen oyun parkının yıkılmasına karar verdi. Ekipler, çevrede park bulunmadığını iddia eden Özdemir'in evine 100 ve 150 metre uzaklıkta, belediyeye ait 2 çocuk parkının bulunduğunu bildirdi.