Çocukları iyilik ile gülümsetiyorlar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan 3 kadın, sosyal medya üzerinde kurdukları 'Bir İyilik Bir Gülümseme' sayfası aracılığıyla 100 ihtiyaç sahibi çocuğun yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı öncesinde de çocuklara bayram için bağışlar ile kıyafet alınmasını sağlayanlardan Ömür Aslan, "En büyük mutluluk çocukları gülümsetebilmek" dedi.

Ömür Aslan, Dilek Çoban ve Nimet Altaş tarafından sosyal medyada kurdukları 'Bir İyilik Bir Gülümseme' isimli sayfa aracılığıyla birçok çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Kurban Bayramı'na 15 gün kala, belirledikleri çocukların yaş, beden ve cinsiyet bilgilerini sayfalarında paylaşan hayırsever kadınlar, bağışçıları aracılığıyla minik yüreklere bayram sevinci yaşattı.

Daha önce farklı sosyal sorumluluk projelerinde görev alan ev kadını Nimet Altaş (45), yazar Dilek Çoban (45) ve özel bir firmada görevli Ömür Aslan (42), 3 yıldır birlikte yardıma muhtaç her eve ellerini uzatmaya çalışıyor. Grup üyesi Ömür Aslan, örnek bir kadın dayanışmasını ortaya koyduklarını belirterek, "Biz 3 arkadaş farklı bir yardım grubu aracılığıyla tanıştık. Yıllarca ihtiyaç sahibi ailelerin farklı ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Son 3 yıldır da 'Bir İyilik Bir Gülümseme' sayfasında yaptığımız duyurularla yardım ağımızı genişlettik. İhtiyaç sahibi aileleri tespit etmek için muhtarlara danışıyor daha sonra aileleri tek tek evlerinde ziyaret ediyoruz. Kadınların gücünü de bir anlamda ortaya koyduk. Biz hakikaten çok zor olan işleri başarıyla tamamlıyoruz. Bu bizim için hem onur hem gurur. Çocukların yüzlerini güldürdüğümüzde her şeye değeceğini biliyoruz ve bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Hepimizin meslekleri farklı. Bizi destekleyecek olan kanalları bulmak ve kullanmak adına sosyal statülerimizi de kullanıyoruz" dedi.

PARA KABUL ETMİYORLAR

Kurban Bayramı öncesi sosyal medyada paylaşım yaparak çocukların sayılarına göre yaş, beden ve cinsiyet bilgilerini paylaştıklarını ifade eden Aslan, kimseden kesinlikle maddi yardım kabul etmediklerini söyledi. Resmi bir dernek olmadıkları için para kabul etmediklerini anlatan Aslan, "Ben Bornova'nın Çamdibi Mahallesi'nde oturuyorum. Çevremde çok ihtiyaç sahibi var. Önce en yakınımdakilere ulaşıyorum. Geçen bayram bazı ailelere erzak da dağıtmıştık. İhtiyacı olanlara tekerlekli sandalye de veriyoruz. Bu bayram ise 100 çocuğu ayakkabısına kadar giydirdik. İnsanlar bize güveniyorlar. Yaptığımız paylaşımlarla 1 haftada istenen sayıya ulaşıyoruz. Çocuklar için hazırladığımız paketleri bayramdan birkaç gün önce elimizle götürdük. Bayramlıklarını giyip de resimlerini gönderen çocuklar var. Kimileri bize gelip bayramlaşıyor. Herkes mutlu olmak için bir neden arıyor. En büyük mutluluk çocukları gülümsetebilmek" diye konuştu.

OKUL YARDIMI DA YAPILACAK

Gün geçtikçe büyüdüklerini ve her anlamda desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Ömür Aslan sözlerini şöyle noktaladı:

"Okul döneminde de çocuklara çanta, kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı yapacağız. Okul yardımı yapacağımız çocuk sayısı henüz belli değil, farklı yaş gruplarından çocuklara ulaşacağız. Bu yardımları evimde topluyorum. Rehabilitasyon merkezlerine gidip özel eğitim alan çocuklara farklı etkinlikler düzenliyoruz. Dernek kurma çalışmalarımız var ama alt yapıyı hazırlıyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var."