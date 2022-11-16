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Çocukları kavga etti, aileleri silahlı çatışmaya girdi: 2'si ağır 6 yaralı

16.11.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesindeki bir kuaför dükkanında silahlar konuştu. İki kişi arasındaki kavgaya yakınlarının da dahil olmasıyla çok sayıda kişi birbirine girdi. Karşılıklı olarak silahların ateşlendiği olayda 6 kişi vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaşanan çatışmanın ardından çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Yaşanan çatışmanın ise iki grubun çocuklarının kavga etmesinden çıktığı öne sürüldü.

Çocukları kavga etti, aileleri silahlı çatışmaya girdi: 2'si ağır 6 yaralı

İzmir'de korku dolu anların yaşanmasına neden olan olay, Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi’nde bulunan bir kuaförde meydana geldi. Kuaförde bulunan iki kişi arasında çıkan kavga bir anda büyüdü.

Yaşanan arbedenin ardından iki kişinin yakınlarının dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İki grubun birbirine ateş açtığı olayda, 6 kişi vurularak yaralandı.

2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde M.D., C.K., Ş.D., S.D., H.K. ve O.K.’nin yaralandığı tespit edildi.

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Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan M.D. ve C.K.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastane önlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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ÇATIŞMANIN NEDENİ ÇOCUKLARIN KAVGASI ÇIKTI

Olayın, tarafların çocuklarının bir süre önce kavga etmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.

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Öte yandan yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. (İHA-AA)


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Anahtar Kelimeler:
Kuaför İzmir Silahlı çatışma

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