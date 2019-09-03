Çocukları Kaybolan Ailelerden HDP’de Oturma Eylemi

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fevziye Çetinkaya, oğlundan dört gündür haber alamadığını belirterek, çocuğuna kavuşmadan eylemi sonlandırmayacağını söyledi. Çocuğunun HDP tarafından götürüldüğünü iddia eden Çetinkaya, “Onlardan hiçbir şey istemiyorum çocuğumu bana getirsinler. Onlara 'Çocuğumu verin başka hiçbir şey istemiyorum' dedim. Bize 'Çocuğunuz burada değil' diyorlar. Çocuğum buraya gelmemişse başka nereye gitmiştir. Benim çocuğumu burada saklamışlar ya da götürmüşler. Ne yapmışlarsa bunlar yapmıştır. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Köydeki evimin kapısını kapattım, eşim ve çocuklarımla buraya geldim. Çocuğum gelmeden buradan gitmem. Bu kadar kişiyi işe aldılar, benim çocuğumu da işe alsaydılar. Benim oğlum HDP’nin bayrağını yollara, evimizin damına asıyordu. Aklı başından gitmişti. Telefonla aradıklarında 'kim sana telefon açıyor' diyordum. 'Anne maç var' diyordu. Kulaklığı kulağına takıyordu, kiminle konuştuğunu söylemiyordu. Okumam yazmam yok ki ben anlayayım" dedi

11 çocuk annesi Fevziye Çetinkaya, 17 yaşındaki oğlu S. Çetinkaya'nın 30 Ağustos’tan beri kayıp olduğunu belirterek Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Emniyet başvuruyu işleme aldı. Ancak oğullarının HDP tarafından dağa götürüldüğünü iddia eden aile, dört çocuklarıyla birlikte parti binası önünde oturma eylemi başlattı.

Baba Şahap Çetinkaya ise oğlunun HDP'yi yakından takip ettiğini ifade ederek, oğlunun HDP gençlik kollarının gerçekleştirdiği tüm etkinliklere katıldığını söyledi. Baba Çetinkaya, "Buradan başka bir yere gitmemiştir. Kendi çocuklarına iş verip çalıştırıyorlar ama milletin çocuklarını dağa gönderiyorlar. Madem çok istiyorlar önce kendi çocuklarını göndersinler. Benim gibi fakir ve zavallı insanların çocuklarını gönderiyorlar. Bu kadar zulüm yapılamaz. Benim suçum, günahım ne? Oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bu çocukları zor şartlarda büyüttük, okula gönderdik" diye konuştu.

Bu arada, Fevziye Çetinkaya'nın HDP il binasının camını kırmak istemesi sonucu partililerle aile bireyleri arasında arbede yaşandı. Arbede polisin müdahalesi ile sona erdi.

Çetinkaya ailesinin eylemi sürerken çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden baba Ömer Tokay ile anne Remziye Akkoyun da HDP il binasına geldi. Anne baba, Çetinkaya ailesinin oturma eylemine destek verdi.

Son günlerde artan oturma eylemlerini VOA Türkçe’ye değerlendiren HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan, ailelerin bilinçli olarak HDP’ye yönlendirildiğini savundu. Ceylan, HDP’nin kriminalize edilmek istendiğini iddia ederek, “Kayyum politikalarına karşı büyük bir toplumsal tepki söz konusu oldu. Bu toplumsal tepki büyük bir meşruiyete dönüştü ve halen devam ediyor. Ama maalesef emniyet güçleri, devletin ilgili kadroları ya da organları, bize göre kesinlikle yönlendirme durumu söz konusu. Çocuğu bir şekilde ortadan kaybolan aileleri partimize yönlendirip, partimizi kriminalize etme, mevcut gündemi çarpıtma ve başka yöne evriltme temelinde ciddi bir çaba söz konusu. Biz özellikle şunu söylüyoruz; bu çabalar sonuç almayacaktır. HDP demokratik siyaset yürüten, barışçıl politikalar yürüten, siyaset yapan bir kurumdur, bir partidir. Kimse bunu çarpıtamaz, çarpıtmaya da gücü yetmeyecektir. İstedikleri kadar HDP’yi kriminalize edip, yönünü başka yöne çevirme temelinde bir eğilim, bir çaba, bir baskı söz konusu olsun. Kimse bizim yönümüzü çeviremez. Biz demokratik, barışçıl, siyasal yol ve yöntemlerle siyaset üretmeye devam edeceğiz. Israrla bunu yapmaya çalışacağız. Birilerinin HDP’li kriminalize etme çabası da sonuç almayacaktır. Özellikle ailelerimize de, sağduyulu, sakin, duyarlı olmalarını ve kesinlikle bu kirli oyunlara gelmemelerini rica ediyoruz. Çünkü hiçbir çocuğumuzun durumu ile ilgili HDP’nin bir etkisi yoktur, farklı bir yönelimi yoktur. Kesinlikle bunlar kirli yönelim ve politikalardır. Bizi zan altında bırakma politikalarıdır. Bu kirli politikalar sonuç almayacaktır” şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde HDP binası önünde oturma eylemine başlayan Çetinkaya ailesi, HDP Milletvekili Musa Farisoğulları ile görüşmesinin ardından oturma eylemine son verdi.

