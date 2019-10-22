Batman’da 4 ay önce bir yakınını uyuşturucu yüzünden kaybeden Siraç Demir, mahalledeki çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor kulübü kurdu.

Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan çocukların kötü alışkanlıklara bulaşmaması için Çamlıtepespor Kulübü kuruldu. Mahallede bulunan parkın içindeki spor tesislerinden faydalanan çocuklar, okul dışındaki boş zamanlarında spor faaliyetleri yapıyor. İstanbul’da ikamet eden Batmanlı Siraç Demir, geçen Kurban Bayramı’nda bir yakınını uyuşturucu yüzünden kaybetti. Amacının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu belirten Demir şu anda Çamlıtepespor Kulübü bünyesinde 150 kişinin bulunduğunu ve işi gönüllü olarak yaptıklarını söyledi.

"Gönüllü olarak bu işi yürütüyoruz"

Hedeflerinin öncelikli olarak çocuklar olduğunu ifade eden Demir, "2019’un Eylül ayında Çamlıtepespor Kulübü’nü kurduk. Öncelikli hedefimiz çocukları sokaklardan almak. Sokaktan aldıktan sonra eğitimlerine de yardımcı olup futbolla beraber sporla pekiştirip bu çocukları topluma iyi bireyler kazandırma çabası içerisine girdik. Kurban Bayramı sabahında bir acıyla karşılaştık. 7 yıldır bağımlı olan amcamın oğlu sabah erken saatlerinde kendi hayatına son verdiğini öğrendikten sonra bu acıyı kendi yüreğimizde hissederek, bu çocukların artık uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan, kötü ortamlardan uzaklaşmaları için kendime bir sorumluluk yükledim. Bunun için de Çamlıtepespor Kulübü’nü kurdum. Şu anda Çamlıtepespor Kulübü bünyesine katılmak isteyen 150 tane gencimiz ve çocuğumuz var. Yaklaşık 20 yıldır İstanbul’da esnaf olarak işlerimi yürütürken Batman’a gelip Kurban Bayramı’nda bu acıyı yaşadıktan sonra gönüllü arkadaşlarımla birlikte özellikle bu işin öğretmeni olan arkadaşımızla birlikte gönüllü olarak bu işi yürütüyoruz. Çamlıtepespor Kulübü’nün en önemli hedefi çocukları zararlı ortamlardan, kötü ortamlardan ve kötü alışkanlıklardan kurtarmaktır. Batman’da böyle bir spor kulübünün olması bence büyük bir sorumluluk ve büyük bir şans. Eğer siz de bu çorbada tuzunuzun olmasını istiyorsanız bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır” dedi.