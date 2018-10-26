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Çocukları kurtardı, kendisi kamyonetin altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da park halindeyken freni boşalan kamyonetin önündeki çocukları ezilmekten son anda kurtaran kişi ile sürücü yaralandı

Şanlıurfa'da park halindeyken freni boşalan kamyonetin önündeki çocukları ezilmekten son anda kurtaran kişi ile bu sırada aracın kasasında bulunan sürücü yaralandı.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ev eşyası yüklenen park halindeki 63 PZ 325 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu hareket etti.

Bu sırada yoldan geçen İsa Matar, kamyonetin önündeki çocukları iterek ezilmekten son anda kurtardı.

Matar ile aracın kasasındaki sürücü Salih Saf, yoldan çıkarak bir apartmanın girişine devrilen kamyonetin altında kaldı.

Sağlık ve itfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan yaralılar, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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