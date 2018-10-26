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Çocukları kurtardı, kendisi kamyonetin altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 16:30 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da ev eşyası yüklenen nakliye kamyoneti, freninin boşalması sonucu hareket edip, bir apartmanın bahçesine devrildi.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da ev eşyası yüklenen nakliye kamyoneti, freninin boşalması sonucu hareket edip, bir apartmanın bahçesine devrildi. Kazada, okula giden öğrencileri aracın altında kalmaktan kurtaran İsa M. ile nakliye işinde çalışan bir kişi, kamyonetin altında kalıp yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın önünde ev eşyası yüklenen Salih Saf'a ait 63 PZ 325 plakalı nakliye kamyoneti, freninin boşalması sonucu hareket etti. Durumu fark eden İsa M. adlı kişi, kamyonetin, okula yaya olarak giden öğrencilerin üzerine doğru ilerlediğini fark etti. İsa M., koşarak çocukları kenara çekmeyi başardı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyonet, İsa M.'ye çarpıp binanın bahçesine devrildi. İsa M. ile eşyaların yüklenmesi için aracın üzerinde bulunan bir kişi, yan yatan kamyonetin altında kaldı. Gürültü üzerine apartman sakinleri, panim içerisinde kendilerini dışarı attı. Ölümden dönen öğrenciler ise bir süre olayın şokunu üzerinden atmaya çalıştı. Aracın altından çıkarılan yaralılar, çağırılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya şahit olan vatandaşlar, apartman girişinde kimsenin bulunmamasının olası faciayı önlediğini söyledi. Bahçeye devrilen kamyonet, çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı. Kamyonet ve binada hasar meydana geldiği görüldü.

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