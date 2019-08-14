Çocukları kurtarmak isterken boğuluyordu

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, oğlu ve komşusunun oğlunun denizde çırpındığını gören Zehra A., denize girince kendisi de boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yüzme bilmediği öğrenilen Zehra A. ile 2 çocuk, çevredekilerce kurtarıldı.

Olay öğle saatlerinde, Gölcük Değirmendere sahilinde meydana geldi. Zehra A., oğlu 11 yaşındaki Koray A. ve komşunun çocuğu olan yine 11 yaşındaki Kerim O.'nun denizde çırpındıklarını gördü. Zehra A. çocukları kurtarmak için denize girdi. Yüzme bilmeyen Zehra A. denizde çırpınırken, çevredekiler yardıma koştu. Anne ve 2 çocuğu denizden çıkaranlar 112 Acil'e haber verdi. Zehra A., oğlu Koray A. ve komşusunun çocuğu Kerim O. yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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