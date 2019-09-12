"Çocukları okula değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz"

"En güzel yatırım eğitime yapılan yatırımdır, çocuklarımıza, geleceğimize yapılan yatırımdır. Asıl altyapı yatırımı Türkiye'nin geleceğinin yatırımı, işte sevgili gençlerimize yaptığımız yatırımdır. Geleceğimizi, koltuğunun altında kitapla, bilgisayar başında, 'Türkiye'nin geleceğinde ben bir mühendis olarak, ben mimar olarak, ben bir avukat olarak, iş adamı olarak, bir müteşebbis olarak Türkiye bayrağını, Türk bayrağını daha fazla yukarıya nasıl taşırım' diye düşünen gençler kuracak, sizler kuracaksınız. O yüzden size yapılan bütün yatırımlar geleceğe yapılan yatırımlardır ve en kalıcı yatırımlar da gençliğe yapılan yatırımlardır. Bu yüzden değerli Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Gül, Şahinbey Belediyesince düzenlenen başarılı öğrencilere bisiklet dağıtım töreninde yaptığı konuşmaya, Yavuz Bülent Bakiler'in "Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde / Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak / Bayraklar içinde en güzel bayrak / Düşüncem senden yanadır." dizeleriyle başladı.

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Annelerinin yanında olamayan çocukları da annelerin yanında görmek istiyoruz. Çünkü çocuklar okulda olacak, anne kucağında olacak. Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi de sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye'de, değerli kardeşlerim bu duyguya sahip olamayanlar, okul yoluna değil başka yollara gidenleri gördükçe yüreğimiz sızlıyor. Burada annelerimiz çocuklarımızla beraberler. Annelerinin yanında olamayan çocukları da annelerin yanında görmek istiyoruz. Çünkü çocuklar okulda olacak, anne kucağında olacak. Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi de sürdüreceğiz."

Bugün bin 453 gence bisiklet dağıtılacağını ve bu çocukların okula gidip, okuldan geleceğini, mahallede, sokakta daha genç, daha sağlıklı bünyelerde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini vurgulayan Gül, "Biz 82 milyonun evladının işte, daha güçlü yarınlara, daha güçlü Türkiye için, eğitimde daha başarılı olması için her türlü gayreti sürdüreceğiz. Çünkü Türkiye, 2023'e, 2053'e, 2071'e sizlerin sayesinde ulaşacak. Sizlerin hem güçlü beyinleriyle, akıl teriyle ve alın teriyle Türkiye daha da büyüyecek, daha da gelişecek." diye konuştu.

- "Her şeyin başı eğitim"

Bakan Gül, genç nesillerin daha da iyi yetişmesi, daha da güzel eğitim görmesi için tüm çalışmaları yapacaklarını, çabayı ortaya koyacaklarını aktararak, şunları kaydetti: