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Çocukları okuldayken seksi pozlarını çektiğini söyleyen sosyal medya fenomenleri tepki çekti! “Bizi daha iyi bir ebeveyn yaptı”

10.10.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak tasarlanan ve abonelik sistemiyle ilerleyen bir sosyal medya uygulamasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Jenn ve Brad Hanniston çifti sosyal medyanın hedefi oldu. Seksi fotoğraf ve videolarını satarak aylık 21 bin sterlin (yaklaşık 431 bin TL) kazandıklarını ifade eden çift içeriklerini genellikle çocukları okuldayken çektiğini söyledi.

Çocukları okuldayken seksi pozlarını çektiğini söyleyen sosyal medya fenomenleri tepki çekti! “Bizi daha iyi bir ebeveyn yaptı”

Sosyal medya fenomeni 33 yaşındaki Jenn Hanniston geçtiğimiz günlerde cilt kanserine yakalandığını ve hastalığı yendiğini açıklamıştı. 2020 yılının Mayıs ayından melanom teşhisi konulan Hanniston ameliyat oldu ve hastalıktan tamamen kurtuldu. Bu deneyimi ona hayatı kucaklamayı ve yaşamı sevmeyi öğretti. 36 yaşındaki eşi Brad ile birlikte ekstra para kazanmak için OnlyFans hesabını açtıklarını dile getiren Jenn, kariyerlerindeki bu değişikliğin hayatlarını olumlu yönde değiştirdiğini söyledi.

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“DAHA İYİ BİR EBEVEYN OLDUK”

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Yaklaşık 10 yıldır evli olan Jenn ve Brad çifti 3 çocuklarıyla beraber mutlu bir aile hayatları olduğunu ifade etti. İngiltere’nin Essex şehrinde yaşayan Jenn, “Kanser teşhisinden sonra hayatımın bittiğini düşünmüştüm. İyileştiğimde gerçekten hayatımızı ve ne yapmak istediğimi sorgulamaya başladım. Her zaman çok açık bir çift olduk ve birlikte bir şeyler keşfetmeye hevesli olduk. Bu yüzden OnlyFans hesabı açmaya karar verdik” dedi.

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Kariyer değişikliği sayesinde çocuklarıyla daha fazla zaman geçirme imkanı bulduklarını ifade eden Jenn, “Çocuklarımız okuldayken seksi pozlarımızı çekiyoruz. Hem para kazanıyoruz hem de çocuklarla ilgilenmek için daha fazla zaman buluyoruz. Bu iş bizi daha iyi bir ebeveyn yaptı. Birlikte kaliteli zaman geçiriyoruz ve bu durum bizi yakınlaştırdı” diye konuştu.

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“HEPİNİZ YAPMIYOR MUSUNUZ?”

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Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına olumsuz yorum yapmasını ve eleştirmesini anlamadığını dile getiren Jenn, “Yakın çevremiz işimizi biliyor ve bizi destekliyorlar. Böyle bir kariyere sahip olmak dışarıdan insanların sizi damgalaması anlamına geliyor. Olumsuz yorumları ve eleştirileri anlamıyorum. Bizim yaptığımız şeyi geceleri hepiniz yapmıyor musunuz? Biz sadece kamera karşısında uyguluyoruz. Bazı mesajlar gerçekten çok ağır oluyor. Bunu eşimle birlikte yaptığımız için kendimi şanslı hissediyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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