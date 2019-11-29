Çocukları öldürülen anne: "Benim kızımı hayvan gibi doğradı"

Küçükçekmece’de eşini ve kayınbiraderini öldüren Karip Oğuz hakim karşısında kendisinin canavar gibi gösterildiğini söyledi. Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan acılı anne ise kızının sanık tarafından hayvan gibi doğrandığını söyledi.

Küçükçekmece’de 10 Kasım 2018’de eşi Zahide Oğuz ile kayınbiraderi Kutlay Oğuz’u öldürdüğü iddiasıyla Karip Oğuz’un yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Karip Oğuz ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Acılı anneden sanığa tepki

Öldürülen 2 kardeşin annesi müşteki Cihan Oğuz duruşma salonunda sanığa bağırarak tepki gösterdi.

Duruşmada savunması sorulan sanık Karip Oğuz açık görüş gününde kendisine küçük bir çocuk tarafından kağıt getirildiğini söyleyerek “Kağıtta telefon numarası yazıyordu. Bu numara araştırılırsa her şey ortaya çıkacak” diyerek numara üzerinde inceleme yapılmasını talep etti.

“Maktulün 12 şikayet kaydı vardır”

Müşteki avukatlarından Müjde Tozbey Erden ise telefon numarasının bu celse uydurulan bir konu olduğunu beyan ederek “Araştırılması yersiz ve yargılamayı uzatmaya yönelik. Sanık farklı iddialarda bulundu. Maktul boşanma dilekçelerinde öldürüleceğini söyleyerek kurtarılmak istediğini aktarmıştır ve 12 kez şikayet kaydı vardır” dedi.

Diğer müşteki avukatları ise dosyada ‘tasarlayarak öldürme’ unsurunun eksik olduğunu söyledi.

Müşteki avukatlarının beyanı esnasında duruşmada bulunan 2 maktulün ağabeyi Arif Oğuz’un ‘hayvan gibi kesmiş’ şeklinde tepki gösterdiği duyuldu.