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Çocukları para karşılığı terör kamplarına götürüyorlardı, operasyonda yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, küçük yaştaki çocukları para karşılığı terör örgütü PKK’nın kamplarına götüren 3 kişi yakalandı.

Çocukları para karşılığı terör kamplarına götürüyorlardı, operasyonda yakalandılar

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü’nce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, aralarında 18 yaşından küçük çocukların da olduğu şahısları para karşılığında PKK/KCK terör örgütüne götürerek eleman temininde bulunan, terör örgütüne katılım yapan şahısların kimlik bilgilerini kayıt altına alan ve sahte plakalı araç temin ederek terör örgütünün yurtdışı kamplarına sevkini sağladığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “M.A.Ö., M.Ç. ve R.E isimli 3 şahıs Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu şahıslardan, M.Ç. ve R.E. isimli teröristler soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmış, M.A.Ö. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Lice

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