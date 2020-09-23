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Çocukları pencereye kelepçeleyip, böbreklerini satmakla tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da daha önce 7 bin 150 liralık borcundan dolayı bir çifti alıkoyan şahıs, daha sonra iki çocuğunu pencere demirlerine kelepçeleyip aileye de fotoğrafını göndererek, çocukların böbreklerini satmakla tehdit etti.

Adana’da daha önce 7 bin 150 liralık borcundan dolayı bir çifti alıkoyan şahıs, daha sonra iki çocuğunu pencere demirlerine kelepçeleyip aileye de fotoğrafını göndererek, çocukların böbreklerini satmakla tehdit etti. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli ile arkadaşı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bilal Ş. (36), eşi Songül Ş.’nin (33) kuzeni Ali B.’den (35) 7 bin 150 lira borç aldı. Bir süre sonra Ali B., verdiği parayı 27 bin 150 lira olarak Bilal ve Songül Ş. çiftinden istedi. Ali B., istediği parayı alamayınca bu kez Bilal Ş.’yi rehin aldı. Daha sonra da zorla bankaya götürüp ona kredi çektirmek istedi. Ancak Ali Ş. banka görevlisine “Bana kredi çıksa da verme bu yanımdaki şahıs paraları alacak” dedi. Bunun üzerine görevli kredi vermedi. Zanlı bu durum karşısında Bilal Ş.’yi tekrar evine götürdü. Zanlı borcu ödeyemeyen çiftin çocukları Ç.Ş. (6) ve H.Ş.’yi (8) merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69090 Sokaktaki evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kandırıp yakındaki evine götürdü. Daha sonra Ali B.’nin saçlarını kestiği çocuklardan Ç.Ş.’yi kolundan, ağabeyi H.Ş.’yi de boynundan ve kolundan plastik kelepçeyle evinin pencere demirine bağladı. Ali B,. bağladığı çocukları cep telefonuyla fotoğraflarını çekerek anne ve babasına sosyal medyadan gönderip “parayı ödemezseniz çocukların böbreklerini alırım” diye mesaj attı. Bu fotoğrafları gören anne hemen polisi aradı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenleyerek çocukları kurtarıp, zanlı Ali B. ile olaya karıştığı öne sürülen arkadaşı Erdal A.’yı (47) yakaladı.
Bilal Ş., polis merkezinin çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, eşinin kuzeni Ali B.’den 7 bin 150 lira borç aldığını belirterek, şunları söyledi:
"Kendisi daha sonra 7 bin 150 lira borcuma karşılık 13 bin liralık senet imzalamamı istedi. Ben de bunu kabul etmedim. Ardından sonraki günlerde 17 bin liralık ve 27 bin liralık senetler imzalatmak istedi. Ben bunu da kabul etmedim. Senetleri imzalamayı kabul etmediğim için kredi kullanmaya zorladı. Ben bunu da kabul etmedim. Bana baskı yapmak içim saçımı da kesti. Jiletle saçlarımı kazıdı" dedi.
Songül Ş. de kuzeni Ali B.’nin kendilerini sürekli tehdit ettiğini ileri sürerek, yaşadıkları olay nedeniyle korktuklarını ifade etti.
Demir parmaklıklara kelepçelenen H.Ş. ise Ali isimli şahsın kendilerini kaçırıp demir parmaklığa kelepçe ile bağladığını, bu durum karşısında çok korktuğunu belirterek, “O bize ‘sizin böbreklerinizi alacağım’ dedi. Kardeşimle birlikte çok korktuk” diye konuştu.
Zanlılar emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki şüpheli de tutuklandı.

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