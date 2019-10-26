HABER

Çocukları Porsuk Çayında boğulan ailelere yüksek mahkemeden büyük şok

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Eskişehir’de donan Porsuk Çayı üzerinden bisikletle geçmek isterken suya düşerek hayatlarını kaybeden ortaokul öğrencilerinin aileleri, yüksek mahkeme tarafından alınan karar ile ikinci şoklarını yaşadı.

Eskişehir’de donan Porsuk Çayı üzerinden bisikletle geçmek isterken suya düşerek hayatlarını kaybeden ortaokul öğrencilerinin aileleri, yüksek mahkeme tarafından alınan karar ile ikinci şoklarını yaşadı. Aileler tarafından açılan dava sonrasında verilen 250 bin liralık tazminat miktarı 75 bin liraya düşürüldü.
Olay, merkez Gökmeydan Mahallesinden geçen Porsuk Çayı üzerinde 15 Ocak 2017 tarihinde yaşandı. Sami Sipahi Ortaokulu öğrencileri Alican Türk (13) ve Batuhan Güldoğan (13), iddialara göre donan Porsuk Çayından bisikletle geçmek istedikleri esnada buz parçasının kırılması sonrasında suya düştü. İki minik bedenin Porsuk Çayından cansız bedenleri çıkarılmıştı. Olay üzerine Ali Cantürk ve Batuhan Gürdoğan’ın aileleri tarafından tazminat davası açıldı. Açılan davada yerel mahkeme Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşlerini kusurlu bularak çocukların aileleri lehine 250 bin lira manevi tazminata karar vermişti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşlerinin verilen kararı yüksek mahkemeye taşımasının ardından, çocukların aileleri aleyhine şok eden bir karar geldi. Yüksek mahkeme tarafından 250 bin liralık manevi tazminat, 75 bin liraya düşürülerek ’manevi tazminatın kişinin mal varlığında meydana gelen eksilmeyi gidermeye yönelik bir tazmin aracı olmadığı’ gerekçesiyle karar kaldırıldı. Bu haberin ardından adeta şoka uğrayan aileler, ikinci defa büyük bir yıkım yaşadı. Çocuklarının hakkını korumak için hukuk mücadelesi veren aileler, maksatlarının zenginlik elde etmek değil, hukuk mücadelesi vererek manevi olarak tatmin olmak olduğunu belirtti. Yüksek mahkemenin bu kararının kendilerini ikinci kez yıkıma uğrattığını belirten aileler, para ve zenginlik peşinde koşan insanlar olarak yansıtılmalarının acılarını daha fazla arttırdığını ve bu kararla birlikte yıprandıklarını ifade etti.
Ailelerin avukatlığını yürüten Süleyman Türk, konu ile alakalı yaptığı açıklamada, yüksek mahkeme olarak nitelendirilen istinaf mahkemesinin vermiş olduğu bu kararı anlamakta güçlük çektiklerini belirtti. Yerel mahkeme tarafından verilmiş manevi tazminat kararının hakimler tarafından kullanılan bir takdir yetkisi olduğunu aktaran Türk, bu takdir yetkisine ise yüksek mahkemenin müdahale etmesinin mümkün olmadığını öne sürdü. Bu süreç nedeniyle yuvaları dahi yıkılma aşamasına gelen ailelere bir darbenin de yüksek mahkemeden geldiğini vurgulayan Avukat Süleyman Türk, tazminatı düşürme gerekçesi olarak müvekkillerinin zenginlik elde etmeye yönelik bir amaç için uğraşıyor olarak yansıtılmasının daha yıkıcı olduğunu ifade etti. Avukat Türk, hukuk mücadelesine devam edeceklerini ve konuyu Danıştay’a taşıyacaklarını da belirtti.

PARTNER Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu! Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu!
Minibüste uyuşturucu ile yakalanan 2 yolcu tutuklandıMinibüste uyuşturucu ile yakalanan 2 yolcu tutuklandı
Direğe çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandıDireğe çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına Dışişleri'nden sert tepki

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına Dışişleri'nden sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Küçükçekmece’de panik anları! Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Adana'da gece yarısı dehşet saçtı, polisten kaçarken damdan düştü

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı

Öğretmenler maç sonrası birbirine girdi! Öğrenciler zor ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.