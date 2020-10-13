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Çocukları sevgi evlerine verilen baba intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 23:13 | Son Güncelleme

Nevşehir’de çocukları sevgi evlerine verilince intihara kalkışan bir baba psikologlar tarafından ikna edildi.Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesi’nde Mustafa O.

Nevşehir’de çocukları sevgi evlerine verilince intihara kalkışan bir baba psikologlar tarafından ikna edildi.
Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesi’nde Mustafa O. isimli baba, bir süre önce eşinden ayrıldı. Eşinden ayrılmasının ardından çocuklar annesine verildi. Daha sonra yapılan çalışmalar sonrasında çocuklar anneden alınarak sevgi evlerine verildi. Çocuklarının sevgi evlerine verilmesine tepki gösteren Mustafa O. kendisini yakarak intihar etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin yanı sıra Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak baba ikna edilmeye çalışıldı. Şahıs, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli psikologlar tarafından ikna edildi.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ın da olay yerinde baba ile bir süre görüştüğü öğrenilirken Emniyet Müdürü Artunay burada görevli psikologlara teşekkür etti.

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