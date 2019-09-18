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Çocukları sinema ile buluşturacak 'Gezen Sinema TIR', Ankara'dan yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:47 | Son Güncelleme

SİNEMA salonlarına ulaşımı kolay olmayan çocukları sinema ile buluşturacak 'Gezen Sinema TIR', Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle Ankara'dan uğurlandı.

SİNEMA salonlarına ulaşımı kolay olmayan çocukları sinema ile buluşturacak 'Gezen Sinema TIR', Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle Ankara'dan uğurlandı.
Bakanlık eski Sayıştay hizmet binası bahçesinde düzenlenen törende Bakan Ersoy, özel olarak hazırlanan TIR'ın içinde film izleyen öğrencileri ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Bakan Ersoy, "Şimdi sizin Doğu'da, Güneydoğu'da kardeşleriniz var. Maalesef onların bazı illerinde veya ilçelerinde sinema salonu yok. Biz de sinema salonu olmayan yerleri, bu TIR vasıtasıyla sinemayla tanıştırmak istiyoruz. Bu projenin amacı buydu. Bizim, her yıl 1 milyon sinemaya gitmeyen çocuğu sinemayla tanıştırma projemiz var. Bunu genelde taşıyarak yapıyoruz; ama sinema salonlarının olmadığı yerlerde bu TIR'ı onların ayağına götürüyoruz. Sizin gibi Rafadan Tayfa'yı veya diğer çocuk filmlerini rahatlıkla seyretsinler" dedi.
Maksimum sayıda çocuğa ulaşmak istediklerini belirten Bakan Ersoy, "Bütün çocuklarımızın kültür ve sanatla tanışması lazım, sinema olunca da daha istekli geliyorlar. Sonuçta sinema salonlarının da 81 ile yayılması lazım. Bakanlık olarak sinema salonları olmayan yerlerde salon açabilmek için bir teşvik program çalışması da yapıyoruz" diye konuştu.
FLİM GÖSTERİMLERİ YAPILACAK
Etkinlik kapsamında 81 koltuk kapasiteli ve uygun teknik ekipman ve iklimlendirme olanağına sahip TIR ile özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sinema salonu olmayan illerde ve ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılacak. Film gösterimleri öncesinde yapılacak çeşitli interaktif sanat etkinlikleri ile çocukların diğer sanat dalları ile de buluşturulması hedefleniyor. Bakan Ersoy, öğrencilerle birlikte TIR'ın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. TIR, daha sonra Ankara'dan yola çıktı.

Görüntü Dökümü:
-Bakan Ersoy'un çocuklarla konuşması
-Bakan Ersoy'un konuşması
-TIR'dan görüntü
Haber: ANKARA, (DHA)

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