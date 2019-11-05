Çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmak için Masal Günü düzenlendi

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz yaz masal anlatıcılığı kursuna katılan Öykü Atölyesinde görevli kadınlar, çocuklara masal anlatmaya başladı.

Bostancı İlkokulu öğrencileri masal dinlemek için Kağan’ın Konağında bir araya geldi. Ezgican Kayalı’nın anlattığı masalları büyük bir dikkatle dinleyen öğrenciler, masal etkinliğinin tekrarlanmasını istedi. İlk masal gününü Bostancı’da düzenlediklerini anlatan Ezgican Kayalı da, çocukların ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Masal Günü’ne katılan öğrenciler mutluluklarını dile getirdi. Öğrencilerden Mert Dizman, “Masalları çok sevdim. Çok güzeldi. Bir daha geleceğim” derken, Berk Cenay da, “Masalları çok sevdim. Bayıldım. Çok güzeldi. Masal için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Masal anlatıcısı Ezgican Kayalı ise, “ Masal anlatıcılığı eğitimi aldık. Sonra, burada Kağan’ın Konağında, teknoloji çocuklarına daha çok masal sevgisini aşılamak, onların daha çok masalla büyümesini sağlamak amacıyla annemle ben masal anlattık. Çocuklar ilgiyle dinlediler. Üç masal anlattık. Çocuklara da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel geçti” dedi.

Bugüne kadar çok sayıda etkinliğe imza atan Kağan’ın Konağı sahibi Zeynep Ergin de, ”Bu güne kadar çeşitli sanatsal etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu günde masal etkinliği düzenledik. Bizler masallarla büyümüştük. Ne yazık ki günümüzde çocukların ellerinde cep telefonları ve aypetler var. Daha çok teknoloji ile haşır neşir oldukları için masallara ulaşamadılar. Burhaniye de, masal anlatıcılığı eğitime alan Öykü Atölyesinden arkadaşlar masallar anlattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Periyodik aralıklarla masal anlatmaya devam edeceğiz. Konağımız da bu şekilde sanatsal etkinlikleri sürdüreceğiz” dedi.

