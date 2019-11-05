HABER

Çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmak için Masal Günü düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:59 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz yaz masal anlatıcılığı kursuna katılan Öykü Atölyesinde görevli kadınlar, çocuklara masal anlatmaya başladı.Bostancı İlkokulu öğrencileri masal dinlemek için Kağan’ın Konağında bir araya geldi.

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz yaz masal anlatıcılığı kursuna katılan Öykü Atölyesinde görevli kadınlar, çocuklara masal anlatmaya başladı.
Bostancı İlkokulu öğrencileri masal dinlemek için Kağan’ın Konağında bir araya geldi. Ezgican Kayalı’nın anlattığı masalları büyük bir dikkatle dinleyen öğrenciler, masal etkinliğinin tekrarlanmasını istedi. İlk masal gününü Bostancı’da düzenlediklerini anlatan Ezgican Kayalı da, çocukların ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Masal Günü’ne katılan öğrenciler mutluluklarını dile getirdi. Öğrencilerden Mert Dizman, “Masalları çok sevdim. Çok güzeldi. Bir daha geleceğim” derken, Berk Cenay da, “Masalları çok sevdim. Bayıldım. Çok güzeldi. Masal için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Masal anlatıcısı Ezgican Kayalı ise, “ Masal anlatıcılığı eğitimi aldık. Sonra, burada Kağan’ın Konağında, teknoloji çocuklarına daha çok masal sevgisini aşılamak, onların daha çok masalla büyümesini sağlamak amacıyla annemle ben masal anlattık. Çocuklar ilgiyle dinlediler. Üç masal anlattık. Çocuklara da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel geçti” dedi.
Bugüne kadar çok sayıda etkinliğe imza atan Kağan’ın Konağı sahibi Zeynep Ergin de, ”Bu güne kadar çeşitli sanatsal etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu günde masal etkinliği düzenledik. Bizler masallarla büyümüştük. Ne yazık ki günümüzde çocukların ellerinde cep telefonları ve aypetler var. Daha çok teknoloji ile haşır neşir oldukları için masallara ulaşamadılar. Burhaniye de, masal anlatıcılığı eğitime alan Öykü Atölyesinden arkadaşlar masallar anlattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Periyodik aralıklarla masal anlatmaya devam edeceğiz. Konağımız da bu şekilde sanatsal etkinlikleri sürdüreceğiz” dedi.

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
Tel Abyad'da bombalı saldırıTel Abyad'da bombalı saldırı
Koyun hırsızlarına jandarmadan suçüstüKoyun hırsızlarına jandarmadan suçüstü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Arınç'a KHK tepkisi!

MHP lideri Bahçeli'den Arınç'a KHK tepkisi!

Ankara'da patlama iddiaları sonrası Valilik'ten açıklama

"Ankara'da patlama" iddialarıyla ilgili açıklama

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Dışişleri açıkladı: Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü

Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama

Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Rusya ile ikinci ortak devriye tamamlandı

Korkunç! Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.