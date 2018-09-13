Çocukları, teknoloji bağımlılığından sporla koruyacaklar

Projenin Antalya ve Ankara'da uygulanacağını kaydeden Çağlayan, sporda gönüllü faaliyetleri teşvik etmek, sosyal etkinliklerle herkes için spora katılım ve spora eşit erişim yoluyla sağlığı artırmak, fiziksel aktivitenin önemi hakkında topluma eşit fırsatlar sunmak ve farkındalık yaratmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Proje koordinatörü Bilal Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HİS olarak hazırladıkları "Çocukların Teknoloji Bağımlılığına Karşı Spor ve Fiziksel Aktivite" projesinin, AB tarafından hibe programı almaya hak kazandığını ifade etti.

AB hibe programı kapsamında kabul edilen proje çerçevesinde, Antalya Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Çocukların ve ailelerinin katıldığı programda, gelişen teknolojinin ve fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı. Yaşları 6 ile 13 arasında değişen çocuklar, etkinlikte spor yaptı.

Proje ortaklarının İspanya'dan Valencia Belediye Spor Vakfı, Romanya'dan Ulusal Spor Araştırma Enstitüsü ve Türkiye'den Antalya Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olduğunu belirten Çağlayan, Türkiye'de sporun yaygınlaşması ve bir kültür haline gelmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Günümüzde akıllı telefonlar ve internet ortamıyla çocukların sokaktan uzaklaştığını dile getiren Çağlayan, şöyle konuştu:

"Hem ailelere hem de çocuklara ulaşarak, gelişen teknolojiye karşı hareketsiz bir nesil yetiştirmektense, neslimizi harekete entegre etmek için teknolojinin bir araç olduğunu düşündük. Teknoloji asla zararlı değildir. Biz doğru teknoloji kullanma metoduyla eğitim vermek ve çocuklarımızın hareketsiz yaşamdan, daha hareketli bir yaşama ulaşmalarını sağlamak istedik. Hareket, spor mutlaka önemli ama bilim ve teknoloji de çok önemli. Gün boyunca oturarak hareketsiz kalan çocuklarımızın sağlıklı bir nesil olması için hareket etmeleri konusunda gayret gösterdik."

Çağlayan, projenin 30 Haziran 2019'da sona ereceğini sözlerine ekledi.

