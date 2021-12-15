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  4. Çocukları ulaşamayınca itfaiye devreye girdi! Bilinci kapalı halde buldular

Çocukları ulaşamayınca itfaiye devreye girdi! Bilinci kapalı halde buldular

15.12.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de sinir kiriz geçirdikten sonra kendisini odaya kilitleyen şahıs, kapının açılamaması üzerine içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin adrese gelerek kurtardığı adam, baygın halde bulundu. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, ilk kontrolü gerçekleştirdikten sonra bilici kapalı olduğu görülen adamı hastaneye kaldırdı.

Çocukları ulaşamayınca itfaiye devreye girdi! Bilinci kapalı halde buldular

Olay, dün Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde çocuklarıyla tartışan Orhan M, sinir krizi geçirip kendini odaya kilitledi. Bir süre sonra çocukları babalarının olduğu odanın kapısını açmak istedi. Kapı açılmayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAYGIN HALDE BULUNDU

İtfaiye ekipleri kapıyı içeri girdiğinde Orhan M.’nin odada yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, adamın baygın olduğunu belirledi.

BİLİNCİ KAPALIYKEN HASTANEYE KALDIRILDI

İlk kontrolün ardından adam sedyeyle ambulansa kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan adamın tedavisine devam ediliyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
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