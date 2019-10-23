Çocukları üst solunum yolu enfeksiyonlarından korumak için bu uyarılara dikkat

İSTANBUL, (DHA)- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Refika İlbakan Hanımeli sonbahar ve kış aylarında görülme sıklığı artan üst yolunum enfeksiyonlarından korunmanın ipuçlarını verdi.

Okulların açılması, çocukların kalabalık alanlarda toplu şekilde bulunmalarının hastalıkların yayılımını artırdığını belirten İstanbul Rumeli Üniversitesinin Uygulama Hastanesi olan REYAP Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Refika İlbakan Hanımeli, “Vücudumuz da değişen hava koşullarına ayak uydurmakta güçlük çeker ve bu aylarda üst solunum yolları hastalıkları artar” ifadelerini kullandı.

Soğuk algınlığı, nezle, grip, bademcik iltihabı, soluk borusunun iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi hastalıkların kışın çocuklarda daha sık görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Refika İlbakan Hanımeli ‘’Bu hastalıkların çoğu ayaktan tedavi edilebilmektedir. Her çocuğun hastalıklara karşı direnç kazanması için bu hastalıkları geçirmesi gerekmektedir. En gelişmiş ülkelerde bile 5 yaşın altındaki çocuklar 1 yılda ortalama 6-8 kez hastalanmaktadırlar. Özellikle kreşe ve okula başlayan çocukların ilk senelerde daha sık hastalanması doğal bir durumdur’’ dedi.