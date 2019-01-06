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Çocukları üşümesin diye 'çadır durak' yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 10:07 | Son Güncelleme

MUŞ merkeze bağlı Mercimekkale köyüne 3 kilometre uzaklıkta oturan Yakup Engin (37), okula giden çocuklarının yolda servis aracını beklerken üşümemesi için çadırdan durak yaptı.

Çocukları üşümesin diye 'çadır durak' yaptı

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ merkeze bağlı Mercimekkale köyüne 3 kilometre uzaklıkta oturan Yakup Engin (37), okula giden çocuklarının yolda servis aracını beklerken üşümemesi için çadırdan durak yaptı. Engin, soğuk günlerde çadırda tenekede ateş yakarak çocuklarının ısınmasını sağlıyor.
​Mercimekkale köyüne 3 kilometre uzaklıktaki araziye yaptırdıkları evde yaşayan Yakup Engin, soğuk geçen kış döneminde okula giden çocuklarının 200 metre ilerideki yolda servis beklerken üşümemesi için ilginç bir yönteme başvurdu. Yeşilova Beldesi'nde okuyan çocukları Ömer (11) ve Ali (12) üşümesin diye çadırdan durak yaptı. Çocuklar için çadırda tenekede ateş yakan Yakup Engin, yola durak yapılması için yetkililerden talepte bulundu.
Beldede okuyan çocuklarının taşımalı sistemden yararlandığını, ancak oğlu Abdullah (9) ile yeğenleri Hilal (9) ve Bülent'in (8) Mercimekkale köyündeki okula yaya olarak gittiğini söyleyen Yakup Engin, "Çocuklarımız için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. 6 yıldan beri aile olarak köyün dışında yaşıyoruz. Devlet sağ olsun, çocukların eğitimi için gereken yardımı yapıyor. Ancak biz 3 kilometre uzaklıktaki köy okuluna giden çocuklarımızın da taşımalı eğitimden yararlanmasını istiyoruz" dedi.
Yeşilova beldesindeki okulda 5'nci sınıfta okuyan Ömer Engin ise, kış aylarında soğuktan korunmak için daha sağlam bir durak istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Çocukları üşümesin diye 'çadır durak' yaptıÇocukları üşümesin diye 'çadır durak' yaptıÇocukları üşümesin diye 'çadır durak' yaptıÇocukları üşümesin diye 'çadır durak' yaptı

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