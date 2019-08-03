Çocukları ve kuzularıyla Van Gölü'nde serinledi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van'da, bir vatandaş, sıcaktan etkilenen çocuklarını ve hayvanlarını Van Gölü'nde yüzdürdü.

Edremit ilçesinin Köşk Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ramazan Şalvan, sıcaktan bunalan çocuklarını ve kuzularını alarak Van Gölü sahiline getirdi.

Kuzularını tek tek gölde yıkayan Şalvan, bir yandan da çocuklarıyla yüzerek serinlemenin keyfini yaşadı.

Şalvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göl suyunun şifalı olduğunu belirterek, "Hava çok sıcak, hem biz hem de hayvanlarım göle girerek serinlemeye çalıştık. Kuzularımı gölde yıkadım. Göl suyu cilde ve hayvanlara çok iyi geliyor. Özellikle hayvanlarda bit ve pire varsa bu sodalı su temizliyor. Büyüklerimiz de hayvanlarını Van Gölü'nde yıkardı. Biz de yaz aylarında hayvanlarımızı haftada birkaç defa getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şalvan'ın çocukları Yasir ve Esmanur da gölde kuzuları yıkayarak hem eğlendiklerini hem de serinlemeye çalıştıklarını söyledi.

