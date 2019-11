Çocukları yönlendirirken bu kelimeleri kullanmayın!

Çocukların çabasının övülmesi gerektiğini ifade eden Koçkar, “Bu pek çok konu için geçerlidir. Çünkü bir zihin yapısı gelişiyor bu şekilde. Çabayı öven zihin yapısı günün sonunda çocuğa çok yardımcı oluyor. ‘Sen bu resmi yapmak için çok uğraşmışsın, güneşle ne kadar uğraşmışsın, nasıl da dikkatle boyamışsın’ gibi ifadeler çocuğun çabasını över. Hayatta her konuda muhteşem ve harika olmayacağımız kesin. Herkesin daha becerikli ve daha az becerikli olacağı konular olabilir. Ancak çaba, her zaman için kişinin kendini geliştirmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle çabayı öven bir vurgulama gerekiyor. Örneğin çocuğa ‘Süper gol attın’ yerine ‘Bu maçta çok uğraştın, defalarca engellendin, ama pes etmedin’ gibi örnek cümleler kurulmalı” diye konuştu.

ÖZGÜVENDE AZALMA MEYDANA GELEBİLİR

‘Süper ve harikasın’ gibi kelimelerin çocuğun özgüvenini geliştirmediğine vurgu yapan Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, “Çocuklar özellikle 8 yaştan itibaren pek çok yönden ‘süper ve harika’ olmadığını fark edebiliyor. Bu yaşa kadar her özelliğini diğerleriyle aynıymış gibi hissedebiliyor. Bunun farkına vardığı noktada ise, özgüveninde bir sarsılma meydana gelebiliyor. Her bireyin farklı konularda daha gelişmiş, farklı konularda daha geriden gelebileceğini, her alanın çabayla geliştirilebileceğini, her gelişmenin de kişiye göre değişebileceğini çocuğa ifade etmek gerekiyor. Çocuğun çabasını, uğraşını, farklı alanlardaki dirayet ve sabrını ona göstermek, böylelikle onun kendine olan güvenini desteklemek mümkün olabilir. ” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUK FARKLI KONULARA YÖNLENDİRİLEBİLİR”

Çocukların doğal mizacının, ilgisinin olduğu yöne merak duygusunu geliştirdiğini ifade eden Psikolog Koçkar, aynı zamanda çocukların ilgi alanı olmayan konulara yönelik de ilgi geliştirilebileceğini ifade etti.