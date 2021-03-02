Çocukları Yüz Yüze Eğitime Başlayan Veliler Çok Mutlu

Yeni normalleşme önlemleri kapsamında tüm Türkiye’de yüz yüze eğitim, farklı modellerle 2 Mart günü başladı. Düşük ve orta riskli illerdeki okullarda okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm sınıflarda ders başı yapıldı. Bu illerde sekizinci ve on ikinci sınıflarda okuyanlar haftada 12 ila 22 saat yüz yüze eğitim alabilecek. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci sınıflarda okuyanlar ise haftada iki gün yüz yüze eğitim görürken kalan üç gün online eğitime devam edecek. Okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan öğrenciler de tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim görecek. Türkiye’nin en büyük öğrenci kenti İstanbul yüksek riskli illerden biri Türkiye’de eğitim gören 18 milyon 200 bin öğrencinin 3 milyon 200 bininden fazlası İstanbul’da bulunuyor. Türkiye’deki toplam öğrenci sayısının yüzde 16’sına sahip olan İstanbul, orta riskli iller arasında yer alıyor. Tüm yüksek ve çok yüksek riskli illerde olduğu gibi Türkiye’nin en büyük kentinde beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci sınıflar online eğitim yapacak. Okul öncesi eğitim ise düşük riskli ve orta riskli illerde olduğu gibi tam zamanlı ve yüz yüze olacak.

Sekizinci ve on ikinci sınıflarda okuyanlar haftada 12 ila 22 saat yüz yüze eğitim görürken ilkokulun ilk dört sınıfında okuyanlar haftada iki gün yüz yüze eğitim görmeye başladı. Çınar: ‘‘Benim tercihim yüz yüze eğitim, endişem var ama çocukların geleceği için mecburuz’’ Ancak bazı veliler henüz süreci görmek istiyor. Oğlu Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu’nda okuyan Yüksel Çınar, onlardan biri değil. Üçüncü sınıfta eğitim gören oğlunu okula bıraktıktan sonra VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Çınar, ‘‘Evdeki dersle okuldaki ders çok farklı oluyor. O yüzden benim tercihim yüz yüze eğitim. Bu nedenle çocuğumu gönderiyorum. Yemeğini kendim çantasına koydum. Belli saatlerde atıştıracak. Zaten evim yakın ders bitince gelip alacağım. Endişe var ama çocukların geleceği için de mecburuz . Endişeliyiz, sonuçta bu bir hastalık ama dünya genelinde var, sadece Türkiye’de değil. Sınıftaki velilerin çoğunluğu ‘online’ diyor ama ben

yüz yüze dedim gönderdim. Hatta yüz yüze eğitime gelen iki öğrenci var bizim sınıfımızda’’ dedi.

Berrak Altınsoy: ‘‘Veli grubumuzda temayül yüzde elli, yüzde elli; bazı arkadaşlar bekleyip görmek istiyor’’ Çocuklarını okula getiren velilerin hemen hepsi okulların açılmasından mutluluk duyduklarını söylüyorlar. Dördüncü sınıf öğrenci kızı Aslı Altınsoy ile birlikte okula gelen Berrak Altınsoy, ‘‘Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları için televizyon karşısına geçtik. Okulların açılmasını bekliyorduk, açılmasaydı hüsrana uğrayacaktık, öyle söyleyeyim. Bizim veli grubumuzda temayül yüzde elli, yüzde elli. Bekleyelim, görmek isteyen arkadaşlarımız da var. Bence güzel giderse her şey, bu sayı giderek artacaktır’’ dedi. ‘‘Online ders, acayip sıkıcı’’ Dördüncü sınıf için kaydını bu okula aldırdıklarını söyleyen Aslı Altınsoy ise yeni arkadaşlarıyla yüz yüze tanışacağı için çok heyecanlıydı. Dördüncü sınıf öğrencisi, hissiyatını ‘‘Şu anda ben okulda yeni olduğum için teneffüste falan oynayacak arkadaşım olur mu bilmiyorum. Corona’ya karşı önlemlerimi alacağım. Gerçekten online derste çok sıkılıyorum ama acayip sıkıcı bir şey’’ şeklinde ifade etti.

‘‘Evde daha büyük sıkıntı, okulların açılması iyi oldu’’ Velilerden Ercan Duman, ‘‘Okulların açılmasını heyecanla bekliyorduk. Bir senedir neredeyse okula gelmiyorlar. Sene başında açıldı bir heves, kapandı sonra. Bence iyi oldu. Evde daha büyük problem, daha çok sıkıntı’’ derken bu yıl birinci sınıfa başlayan kızı Alya’yı okula getiren Ceylan Çakır da okulların açılmasından duyduğu memnuniyeti ‘‘Ben çok mutluyum kendi adıma kızım adıma da çok mutluyum. İnşallah bu süreç bu şekilde devam eder. Daha da iyi olur. Daha da iyi açılır. Tüm gün gelmeye başlarlar diye düşünüyorum. Herhangi bir endişem şu anda yok. Eğitim anlamında yok. Çünkü bir şekilde açılması gerekiyor. Çocuklar okulu çok özlediler, eğitimi çok özlediler’’ sözleriyle dile getirdi. Henüz yedi yaşında olan Alya Çakır da arkadaşlarını çok özlediğini söylüyordu. Şehirli: ‘‘Biz de çocuklar kadar heyecanlıyız; önlemlerimizi aldık çantasında ıslak mendil, sprey kolonya var’’ Kapı önünde çocuklarına maske, mesafe ve temizlik konusunda ısrarlı uyarılarda bulunan velilerden Yıldız Şehirli, Corona virüse karşı elden gelen tüm önlemleri aldıklarını belirtti.