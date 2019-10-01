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'Çocuklarım için yaşamak istiyorum'

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Aysel Şensoy(30), dünyada her yıl milyonda 30-35 kişide görülen 'pulmoner hipertansiyon' hastalığıyla mücadele ediyor.

'Çocuklarım için yaşamak istiyorum'

Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Aysel Şensoy(30), dünyada her yıl milyonda 30-35 kişide görülen 'pulmoner hipertansiyon' hastalığıyla mücadele ediyor. Akciğerleri ile kalbini etkileyen hastalık nedeniyle güçlükle nefes alabilen 2 çocuk annesi, 140 kiloya ulaşması nedeniyle evinden de çıkamaz hale geldi. Şensoy, "Ben kimseden para pul istemiyorum. Sadece en kısa sürede sağlığıma kavuşup, çocuklarımın elinden tutup okula götürmek istiyorum. Ölmek istemiyorum, çocuklarım için yaşamak istiyorum" dedi.
Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Aysel Şensoy, ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Şensoy'a kalp ve akciğer yetmezliğine neden olan dünyada her yıl milyonda 30-35 kişide görülen 'pulmoner hipertansiyon' teşhisi konuldu. Yıllardır tedavi gören Şensoy, bu sürede 70 kilodan 140 kiloya çıktı. Nefes almakta güçlük çeken ve evinden dışarıya sadece hastaneye gitmek için çıkabilen Şensoy, hayatta kalabilmek için kalp ve akciğer nakli olması gerektiğini söyledi.
Eşi Adem Şensoy tekstil işçisi olan Aysel Şensoy, her an ölümle karşı karşıya olduğunu anlatarak, "Akciğer tansiyonu var, yani tıbbı adıyla pulmoner hipertansiyon hastasıyım. Bu hastalık nedeniyle akciğer kirli kanı kabul etmediği için kalbe geri gönderiyor. Kalp de bu fazla kanı taşıyamadığı için zorlanıp, büyüyor. Kalbim normal insanın kalbinin dört katı büyüklüğünde, kalp yetmezliği artarak gelişmeye devam ediyor. On yıldır tedavi görüyorum ancak sağlığıma kavuşamadım" dedi.
'ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM'
Aysel Şensoy, devlet büyüklerinden yardım isteyerek, şunları söyledi:
"Maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat olamadım. Tüm yetkililere sesleniyorum; Ne olur beni duyun ve yardım edin. Ölmek istemiyorum. Lütfen yardım edin. Halimi görün, koltuktan kalkamıyorum. Çocuklarıma bakamıyorum. Eşim çalıştığı için bana annem bakıyor. Kimseden para pul istemiyorum. Sadece en kısa sürede sağlığıma kavuşup, çocuklarımı, ellerinden tutup okula götürmek istiyorum. Ölmek istemiyorum, çocuklarım için yaşamak istiyorum."
Şensoy'un çocukları ortaokul öğrencisi Yusuf İslam(12) ile ilkokul öğrencisi Yunus Emre(10) de annelerinin tedavi edilip, sağlığına kavuşmasını istediklerini söyledi.
Kızı Aysel Şensoy ile torunlarına bakan Sevgi Çekiç ise "Kızımın gözümün önünde eriyip, gitmesine artık dayanamıyorum. Her yeri su topluyor. Beklemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden, hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyoruz. Kızımın daha çok eriyip gitmesine dayanamıyorum. Her an her şeye hazırlıklı olmak çok zor acı" dedi.
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'Çocuklarım için yaşamak istiyorum''Çocuklarım için yaşamak istiyorum''Çocuklarım için yaşamak istiyorum''Çocuklarım için yaşamak istiyorum'

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