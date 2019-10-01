Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Aysel Şensoy(30), dünyada her yıl milyonda 30-35 kişide görülen 'pulmoner hipertansiyon' hastalığıyla mücadele ediyor. Akciğerleri ile kalbini etkileyen hastalık nedeniyle güçlükle nefes alabilen 2 çocuk annesi, 140 kiloya ulaşması nedeniyle evinden de çıkamaz hale geldi. Şensoy, "Ben kimseden para pul istemiyorum. Sadece en kısa sürede sağlığıma kavuşup, çocuklarımın elinden tutup okula götürmek istiyorum. Ölmek istemiyorum, çocuklarım için yaşamak istiyorum" dedi.

Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Aysel Şensoy, ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Şensoy'a kalp ve akciğer yetmezliğine neden olan dünyada her yıl milyonda 30-35 kişide görülen 'pulmoner hipertansiyon' teşhisi konuldu. Yıllardır tedavi gören Şensoy, bu sürede 70 kilodan 140 kiloya çıktı. Nefes almakta güçlük çeken ve evinden dışarıya sadece hastaneye gitmek için çıkabilen Şensoy, hayatta kalabilmek için kalp ve akciğer nakli olması gerektiğini söyledi.