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"Çocuklarımı korkuttun" dedi, evini yakmaya çalışıp bıçakla yaraladı!

03.08.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te tartıştığı komşunun evini yakmaya çalışan ve bıçakla yaralayan kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi.

"Çocuklarımı korkuttun" dedi, evini yakmaya çalışıp bıçakla yaraladı!

Olay, Kapullu Caddesi’nde meydana geldi. Elif E. isimli kadın iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle evinin bitişiğinde bulunan komşularının evini yakmaya çalıştı. Alevleri fark eden komşular yangına müdahale ederek söndürdü. Daha sonra Elif E. ile komşuları arasında tartışma çıktı.

"ÇOCUKLARIMI KORKUTTUN" DEDİ, BIÇAKLADI

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çocuklarını korkuttuğu gerekçesiyle araya giren Muharrem Yıldız, Elif E. tarafından baldırından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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YARALI HASTANEDE, SALDIRGAN GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yıldız, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan Elif E. ve ailesi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Karabük
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