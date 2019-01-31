Mesleğe yeni başlayan ve köylerde görev yapan kadın öğretmenler, "Yeni Öğretmenler Yeni Başlangıçlar" projesi kapsamında düzenlenen çalıştaya katılarak köy okulları ve öğrencilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu, projelerini anlattı. "Yeni Öğretmenler Yeni Başlangıçlar" projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Türk Eğitim Derneği işbirliğinde, kadın köy öğretmenlerinin bulundukları bölgeye adaptasyonunu sağlamak, onların meslektaşlarının gerisinde kalmasına engel olmak ve bulundukları köylerde rol model olmalarına yardımcı olma hedefiyle gerçekleştiriliyor. Projeye kapsamında Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya katılan kadın köy öğretmenleri eğitimdeki amaçlarını AA ile paylaştı. Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Bağlıca Köyü İlkokulunda öğretmenlik yapan Ceylan Öztoprak, çok güzel bir projenin başladığını belirterek, sadece köy öğretmenlerine değil diğer öğretmenlere yönelik de bu tür projelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Projeden çok umutlu olduğunu anlatan Öztoprak, "Köylerdeki çocukların durumunu şehirde yaşayan insanlar da görecekler, köylerde ne tür sıkıntılar yaşandığının farkına varacaklardır." diye konuştu.

Öztoprak, henüz deniz ve büyükşehir görmeyen öğrencileri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Okulumuz köye bir kilometre uzaklıkta. Çocuklarımız bu karda kışta bir gün bile aksatmadan sürekli geliyorlar. Çocuklarımın eğitim aşkını görebiliyorum. Bu imkanların düzeltilmesini, şehirdeki imkanlarla eşitlenmesini istiyorum. Çocuklarımın daha çok teknoloji ile buluşmasını istiyorum. Laboratuvarları olsun istiyorum. Büyükşehirleri gezme imkanları olsun istiyorum." Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Çayırlı İlkokulunda öğretmenlik yapan Seher Kolbaşı da birleştirilmiş sınıfta 20 öğrenciye eğitim verdiğini vurgulayarak, köyünün il ve ilçeye ulaşımda sıkıntılı bir konumda bulunduğunu ifade etti. Okulda tek öğretmen olarak çalıştığını ifade eden Kolbaşı, "Projeyi ilk duyduğumda 'Okul için ne yaparsam kardır' diye düşündüm. Çünkü daha önce okul için bir şey yapılmamış, bakımsız kalmış. Bir çöp dahi alacak olsam faydalı olacak. Projenin kesinlikle işe yarayacağını düşünüyorum." dedi. Kolbaşı, kendisinin de köy ilkokulunda okuduğunu anlatarak, köy ile şehir arasında büyük eşitsizlikler olduğunu, bunun kapanması için de elinden geleni yapacağını kaydetti.