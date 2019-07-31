"Çocuklarımın yüzünü görmek istiyorum"

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da yaşayan İsmihan Piker, halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen "retinitis pigmentosa" hastalığı nedeniyle 9 yıl önce kaybettiği görme yetisine yeniden kavuşmanın ve çocuklarını görmenin hayalini kuruyor.

Muratpaşa ilçesinde, iki katlı gecekondunun alt katında iki çocuğuyla yaşayan 47 yaşındaki İsmihan Piker'in dünyası, iki yaşında halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak bilinen hastalığa yakalanmasıyla kararmaya başladı.

Yıllar içinde görme kaybı iyice artan Piker'in ilk olarak sağ gözü, 9 yıl önce de sol gözü görme yetisini tamamen kaybetti.

Kayseri'de özel bir hastanede yapılan kök hücre tedavisinin ilk adımı PRP (Platelet Rich Plasma-Platelet (trombosit, pıhtı hücresi) uygulamasına mahalle halkının maddi yardımıyla giden Piker'in umudu, doktorların, tedaviyle az da olsa görebileceğini belirtmesi üzerine yeniden yeşerdi.

Kök hücre tedavisi için Sağlık Bakanlığından izin alınmasına karşın, gerekli 30 bin lirayı bulamayan Piker, yardımseverlerden destek bekliyor.