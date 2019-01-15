HABER

"Çocuklarımız Allah sevgisiyle yetişsin istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Değerlerimizi emanet edeceğimiz en önemli varlığımız çocuklarımızdır. Çocuklarımız Allah, Peygamber, Kur'an-ı Kerim ve vatan sevgisiyle yetişsin istiyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, değerlerin emanet edileceği en önemli varlıkların çocuklar olduğunu belirterek, "Çocuklarımız Allah, Peygamber, Kur'an-ı Kerim ve vatan sevgisiyle yetişsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Ankara İl Müftülüğünce düzenlenen "Cami Çocuk Buluşması" kapsamında 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileriyle Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, çocukların camilerin ve vatanın neşesi olduğunu ifade ederek, "Bizim ileride değerlerimizi emanet edeceğimiz en önemli varlığımız çocuklarımızdır. Çocuklarımız Allah, Peygamber, Kur'an-ı Kerim ve vatan sevgisiyle yetişsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kur'an kursları kapsamında milletin değerleriyle dolu ahlaklı bir neslin yetişmesinin amaçlandığını vurgulayan Erbaş, eğitimlerde saygılı, dürüst olma ve doğru konuşmanın öneminin anlatıldığını bildirdi.

Erbaş, Kur'an kursu öğreticilerine eğitim konusunda tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin metodunu asla aklınızdan çıkarmayınız. Hz. Muhammed buyuruyor ki 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz.' İşte bizim ölçümüz, prensiplerimiz, ilkelerimiz budur, sevdirerek öğretmek. Çocuklarımıza çok sıcak davranacağız. Ne mutlu velilerimize. Çocuklarınız 4, 5, 6 yaşlarında Rabbimizi, Peygamberimizi, Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar. Sevginin, saygının, dürüstlüğün neler olduğunu daha bu yaşta öğreniyorlar."

Programda çocuklar Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiir okuyarak, kendi yaptıkları tablo ve çiçeği Erbaş ile eşi Seher Erbaş'a takdim etti.

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ile öğrenci velileri de katıldı.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
İstanbul'da terör operasyonu: 9 gözaltıİstanbul'da terör operasyonu: 9 gözaltı
Sakin kent Ula'da ayılar arı kovanlarını parçaladı, 1 arıcıya saldırdıSakin kent Ula'da ayılar arı kovanlarını parçaladı, 1 arıcıya saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Cami Çocuk Buluşması"

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akgöl Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Akgöl Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

A Haber'deki gizemli profesör kafaları karıştırdı

A Haber'deki gizemli profesör kafaları karıştırdı

Denizli Adliyesi'nde görevli mutemedin maaş oyunu ortaya çıktı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi gözaltında!

O çete çökertildi... Tek tek yakalandılar!

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor! Sürücülere uyarı

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Yaklaşmayın uyarısına rağmen geldiler! Köylüler şaşkın

Yaklaşmayın uyarısına rağmen geldiler! Köylüler şaşkın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.