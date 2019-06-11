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"Çocuklarımız dengeli beslenerek sağlıklı büyüyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker: - "Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi, fiziksel aktiviteyi alışkanlık edinmesi onların her yaşta sağlıklı, her yaşta aktif olmalarını sağlayacak. Sağlıkla büyüyen bugünün çocukları, gelecekte sağlıklı çocuklar yetiştirecek. Sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmek için çocuklukta eğitim şart. Çocuklarımız dengeli beslenerek sağlıklı büyüyecek"

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, "Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi, fiziksel aktiviteyi alışkanlık edinmesi onların her yaşta sağlıklı, her yaşta aktif olmalarını sağlayacak. Sağlıkla büyüyen bugünün çocukları, gelecekte sağlıklı çocuklar yetiştirecek. Sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmek için çocuklukta eğitim şart. Çocuklarımız dengeli beslenerek sağlıklı büyüyecek." dedi.

Sabri Ülker Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Ülker, vakfın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle okul öncesi ve ilkokullarda sürdürdüğü "Yemekte Denge Eğitim Projesi"nin uygulandığı okullardan, Küçükyalı E.C.A Elginkan İlkokulu'nu ziyaret etti.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan ve Okul Müdürü Süreyya Yapalıal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, öğrencilerle beslenme ve sağlıklı yaşam üzerine sohbet eden Ülker, 4. sınıf öğrencilerinin "Aktif Yaşıyoruz" modülü kapsamında hazırladığı spor etkinliğini izledi.

Ziyarette eğitimde sağlığın önemini vurgulayan Ülker, "Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi, fiziksel aktiviteyi alışkanlık edinmesi onların her yaşta sağlıklı, her yaşta aktif olmalarını sağlayacak. Sağlıkla büyüyen bugünün çocukları, gelecekte sağlıklı çocuklar yetiştirecek. Sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmek için çocuklukta eğitim şart. Çocuklarımız dengeli beslenerek sağlıklı büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Ülker, projenin temelinde çocukların olduğunu, bu açıdan kendileri için ayrı bir değer taşıdığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza dengeli beslenmeyi öğretmek ve fiziksel aktiviteyi alışkanlık haline getirmelerini sağlamak için Bakanlığımızın da desteğiyle aşamayacağımız engel yok. Sağlıkla büyüyen bugünün çocukları, gelecekte sağlıklı çocuklar yetiştirecek. Ancak sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmek için çocuklukta eğitim şart. Spor yapmak, dengeli ve yeterli beslenmek sadece vücuda faydalı olmuyor, aynı zamanda zeka gelişimini, üretkenliği de etkiliyor. Bugün aktif yaşayan çocuklar gelecek üretken nesillerin de temellerini oluşturacak."

- Yemekte Denge Eğitim Projesi

Yemekte Denge Eğitim Projesi, Sabri Ülker Vakfı'nın temel misyonlarından biri olan "sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak" amacından hareketle 2011 yılında Mili Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde projenin uygulandığı il sayısı 15'e çıkarıldı. Proje, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Aydın, Eskişehir, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, Sinop, Erzurum, Kayseri ve Adana'da toplam 750 okulda uygulanıyor.

Proje 8. yılında Aktif Yaşıyoruz modülü ile tüm çocukları fiziksel aktiviteye teşvik ediyor.

Öğrencilerin her gün uygulayacağı aktivite seçeneklerini içeren program ile Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin uygulandığı okullarda öğrenciler, yeterli ve dengeli beslenmek kadar fiziksel aktivitenin de öneminin farkına vararak sporu günlük hayatlarının içine alıyor. Oyunlaştırma tekniğiyle çocukları fiziksel aktivitelere teşvik eden program kapsamında, okul öncesi ile 1-4. sınıflar için her gün sınıf içinde uygulanan 10 dakikalık farklı fiziksel aktiviteler gerçekleştiriyor.

Yemekte Denge Eğitim Projesi 8. yılında, 15 ilde 6 milyonun üzerinde öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştı.

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Sabri Ülker Vakfı Yemekte denge eğitim projesi

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