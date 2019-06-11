İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, "Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi, fiziksel aktiviteyi alışkanlık edinmesi onların her yaşta sağlıklı, her yaşta aktif olmalarını sağlayacak. Sağlıkla büyüyen bugünün çocukları, gelecekte sağlıklı çocuklar yetiştirecek. Sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmek için çocuklukta eğitim şart. Çocuklarımız dengeli beslenerek sağlıklı büyüyecek." dedi.

Sabri Ülker Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Ülker, vakfın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle okul öncesi ve ilkokullarda sürdürdüğü "Yemekte Denge Eğitim Projesi"nin uygulandığı okullardan, Küçükyalı E.C.A Elginkan İlkokulu'nu ziyaret etti.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan ve Okul Müdürü Süreyya Yapalıal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, öğrencilerle beslenme ve sağlıklı yaşam üzerine sohbet eden Ülker, 4. sınıf öğrencilerinin "Aktif Yaşıyoruz" modülü kapsamında hazırladığı spor etkinliğini izledi.