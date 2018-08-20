"Çocuklarımız kurallara uymayan annesini babasını uyarsın istiyoruz"

Bakanlık olarak bayram boyunca sahada olacaklarını vurgulayan İnce, bu kez Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ile uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

İnce, uygulama sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu bayram İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde trafik güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak için bir kampanya başlattıklarını söyledi.

İnce, trafik kazalarının üç ana nedeni olduğunu işaret ederek, "Birincisi araç kullanırken cep telefonu kullanılması, diğer bir husus emniyet kemerinin takılmaması, yine diğer en büyük etkenlerden bir tanesi de aşırı hız." diye konuştu.

Yapılan araştırmalarda kazaların yüzde 75'inde emniyet kemerinin takılmadığının tespit edildiğine vurgu yapan İnce, "Bu çok büyük bir oran dolayısıyla bunu en aza indirme gayretinde olur ve indirirsek inşallah ülkemiz için en büyük sorun alanlarından bir tanesi olan bu trafik kazalarını en aza indirebiliriz. Bunu başarabiliriz. Vatandaşlarımız, halkımız bunun bilincinde olursa, daha dikkatli araç kullanıp kurallara uyarsa da inşallah başımıza gelen bu tür kazaları, bundan önceki kazaları en az seviyeye indiririz." ifadesini kullandı.

- "Kampanyamızın özü"

Bu bayramda uzun bir tatil yapıldığını vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Tatil boyunca trafik kurallarına çok fazla dikkat etmemiz gerekir. Biz bu amaçla bugün buradaydık. Görevli arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bilinçlerinin daha fazla arttığı, çocuklarımızın daha duyarlı olduğunu görüyoruz. Çocuklarımız kırmızı düdükle kurallara uymayan vatandaşlarımızı, annesini babasını, akrabasını arka koltuktan uyarsın istiyoruz. Çocuklarımız kanalıyla bir yaptırım gücü oluşturup, farkındalığı arttıralım. Bu kampanyamızın özü buydu. Bugün burada güzel bir uygulama yaptık."

