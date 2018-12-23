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'Çocuklarımız üşümesin' dediler, kampanya başlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 12:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Canan Karadeniz, sosyal medya üzerinden kimsesiz çocuklar için 'çocuklarımız üşümesin' kampanyası başlattı.

'Çocuklarımız üşümesin' dediler, kampanya başlattılar

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Canan Karadeniz, sosyal medya üzerinden kimsesiz çocuklar için 'çocuklarımız üşümesin' kampanyası başlattı. Evlerinde, iş yerlerinde ve buluşmalarda atkı, bere, kazak, hırka gibi kıyafetler ören kadınların desteğiyle biranda büyüyen kampanya ile toplanan kıyafetler, çeşitli kurumlar ile ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.
İlçede bulunan bir inşaat firmasında müşteri temsilcisi olarak çalışan Canan Karadeniz (40), ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek istedi. Canan Karadeniz, sosyal medyadan 'çocuklarımız üşümesin' kampanyası başlattı. Evli ve 2 çocuk annesi Canan Karadeniz'in başlattığı kampanya ilçede biranda yayıldı. Kampanyaya destek veren kadınlar, evlerinde, iş yerlerinde, kafelerde atkı, bere, kazak, hırka gibi kıyafetler örmeye başladı. Canan Karadeniz, kendisini tanıyan tanımayan birçok insanın kendisine ulaştığını ve kampanyanın kısa sürede büyüdüğünü söyledi.
İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARA YARDIM EDECEKLER
Ev hanımları, çalışan bayanların evlerinde vakit buldukça el işi ile atkı bere ve şapka ördüklerini, zaman zaman çalışan bayan arkadaşları ile bir araya gelerek örgü ördüklerini, tekstil fabrikası olan arkadaşlarının ise çocuklar için mont ve polar örmeye başladıklarını anlatan Canan Karadeniz, şöyle dedi:
"Eşimle bir akşam otururken böyle bir karar aldık. Sonra ben bunu sosyal medyadan yayınladım. Geri dönüşleri çok güzel oldu. Tepkiler büyüdü ve işin ucunu bende kaçırdım. Sonra bana yardım etmek isteyen arkadaşlarla çoğunu da tanımıyorum, iletişime geçtim. Şu anda kampanyamız başladı. 15 gün sürecek. İhtiyacı olan çocuklara yardım edeceğiz. İlk önce örgü yapan kadınlardan şapka, bere, atkı diye başladık. Örgü bilmeyen kadınların yine bu projeye destek vermek istediklerini öğrendim. Evde kullanılmamış, çok az kullanılmış eşyaları da almaya başladık. Hediye paketi yapacağız ve ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz. Bunun için de öğretmen arkadaşlarım, mahalle muhtarlarım, kaymakamlıkla da görüştüm. Destek olacaklarını söylediler."
TEKSTİL ATÖLYESİNDE MESAİ DIŞINDA MONT DİKİYORLAR
Tekstil atölyesinde çalışan kadınların kampanyaya destek vermek için mesai dışında mont ve polar dikimi yaptığını söyleyen Canan Karadeniz, "Bir tane arkadaşımın dikim evi var. Çocuk montlarına başladı. Ayakkabı talebi isteğimiz vardı. Ayakkabıcı arkadaşlarımız bunları temin etmeye başladı. Ben bu kadarını beklemiyordum" dedi.

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