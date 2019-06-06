İSTANBUL (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 yıldır aile odaklı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sosyal ekonomik destek, koruyucu aile modellerimiz ve kurum bakımlarımızla da öncelikli olarak çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik. Bundan sonra da buna devam edeceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ayrılan Çocukları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (YETKİM) desteğiyle Miniatürk İBB Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Kardeş Buluşmaları Bayramlaşma Programı"nda Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı koruma evleri ile yurtlarda kalan çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Selçuk, bayramların sevinçlerin çoğaldığı, inanç ve geleneklerin yaşatıldığı, insanların bir araya gelmesi için fırsat günleri olduğunu ifade ederek, "Biz 82 milyonluk koskocaman bir Türkiye ailesiyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımızla beraber bayramları birlikte yaşamanın önemine inanan bir aileyiz." dedi.