KUDÜS (AA) - İsrail'in Kanal 13 televizyonunda haber sunan gazeteci Oshrat Kotler, İsrail askerlerinin gözaltındaki 2 Filistinliye işkence yapmasını eleştirerek "Çocuklarımızı askere gönderiyoruz, hayvana dönüşmüş olarak geri alıyoruz. Bu, işgalin bir sonucu." dedi.

Gazeteci Kotler, Kanal 13'te sunuculuğunu yaptığı haber bülteninde, gözaltındaki Filistinli bir baba ile 15 yaşındaki oğluna 5 İsrail askeri tarafından işkence edilmesine ilişkin haberin ardından söz konusu insanlık dışı muameleyi eleştirdi.

Elleri ve ayaklarının yanı sıra gözleri bağlı olan gözaltındaki Filistinli baba ve oğula işkence yapılmasına ekrandan tepki gösteren Kotler, "Çocuklarımızı askere gönderiyoruz, hayvana dönüşmüş olarak geri alıyoruz. Bu, işgalin bir sonucu." ifadelerini kullandı.

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Filistinlilere işkence yapan askerleri hedef alan eleştirisinin ardından Kotler, başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere birçok sağcı liderin eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kotler'in sözlerinin "kınanması" gerektiğini söyleyen Başbakan Netanyahu, "İsrail ordusundaki askerlerle gurur duyuyor ve onları çok seviyorum." diye konuştu.