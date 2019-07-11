"Çocuklarımızı hareketliliğe teşvik edeceğiz"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çocuklarımızın günlük yaşamlarını hareketliliğe teşvik edecek planlamaları ve modelleri, sportif ve sosyal çalışmaları güçlendireceğiz. Bunu bir yaşam standardı, yaşamın bir parçası haline getireceğiz." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Fatma Şahin, her yıl 16-22 Eylül'de kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla TBB'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, küreselleşme, sanayileşme ve kentleşmenin avantajları kadar dezavantajlarının da bulunduğunu belirterek, çevre ve insanı korumanın önemli görev alanlarından olduğunu söyledi.

Teknolojik gelişmeler ve kentleşme dolayısıyla insanların daha hareketsiz yaşadığına ve sağlıksız beslendiğine dikkati çeken Şahin, bunların sonucunda obezitenin dünyada genelinde büyük artış gösterdiğini dile getirdi.