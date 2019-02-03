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"Çocuklarımızı hayata en güzel şekilde hazırlamak için gayret ediyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 18:59 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata en güzel şekilde hazırlamak için bütün imkanlarımızla gayret ediyoruz. Çünkü eğitim milli davamızdır ve katma değeri en yüksek yatırımdır"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata en güzel şekilde hazırlamak için bütün imkanlarımızla gayret ediyoruz. Çünkü eğitim milli davamızdır ve katma değeri en yüksek yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yayımladığı mesajda yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle öğretmen ve öğrencilerin yeni öğretim dönemlerini tebrik etti.

18 milyona yakın öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmenin, İstiklal Marşı'nı söyleyerek ders başı yapacağını belirten Yıldırım, yeni dönemin öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerin, zamanı doğru kullanarak yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini düşündüğünü ifade eden Yıldırım, "Onlar kendilerini iyi yetiştirdikleri ölçüde, milletimizin ve devletimizin istikbalinin daha parlak olacağına inanıyorum. Bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata en güzel şekilde hazırlamak için bütün imkanlarımızla gayret ediyoruz. Çünkü eğitim milli davamızdır ve katma değeri en yüksek yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Bilginin, güç olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dünya milletler ailesi arasındaki yarışta, bizi avantajlı hale getirecek olan yetişmiş insan gücümüzdür. Artık hiç kimse bir çocuğun yetişmesi konusunda 'aman bana ne' diyecek durumda değildir. Çünkü insanlık ailesinin geleceğini yetişmiş ve nitelikli insanlar tayin edecektir.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi, yarının şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirip inançlarımız ve kültürel değerlerimizle çatışmadan, aklın ve bilginin ışığında emin adımlarla hayata hazırlamak zorundayız."

Başarılı bir öğrenci olmak kadar faydalı, üretken, yardımsever ve iyi bir insan olmanın önemine dikkati çeken Yıldırım, "Evlatlarımız aynı zamanda şahsiyet sahibi kişiler olmalıdırlar. Bu noktada öğretmen ve velilerimize de sorumluluk düşmektedir. Öğrencilerimizin 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' bir şekilde yetişip medeniyet yarışındaki gücümüz haline gelmelerinde en önemli katkıyı onlar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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eğitim Öğretim TBMM Başkanı Binali Yıldırım Yarıyıl tatilinin sona ermesi

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