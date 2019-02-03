"Çocuklarımızı hayata en güzel şekilde hazırlamak için gayret ediyoruz"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata en güzel şekilde hazırlamak için bütün imkanlarımızla gayret ediyoruz. Çünkü eğitim milli davamızdır ve katma değeri en yüksek yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yayımladığı mesajda yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle öğretmen ve öğrencilerin yeni öğretim dönemlerini tebrik etti.

18 milyona yakın öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmenin, İstiklal Marşı'nı söyleyerek ders başı yapacağını belirten Yıldırım, yeni dönemin öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerin, zamanı doğru kullanarak yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini düşündüğünü ifade eden Yıldırım, "Onlar kendilerini iyi yetiştirdikleri ölçüde, milletimizin ve devletimizin istikbalinin daha parlak olacağına inanıyorum. Bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata en güzel şekilde hazırlamak için bütün imkanlarımızla gayret ediyoruz. Çünkü eğitim milli davamızdır ve katma değeri en yüksek yatırımdır." ifadelerini kullandı.