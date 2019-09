"Çocuklarımızı tarihin ve sanatın bilgeliğiyle yetiştireceğiz"

"Sanatçının renge, sese, biçime bürünen iç dünyasında kendimizce yolculuk ederiz. Şüphesiz hepimizin zaman zaman bu uzaklaşmaya, yeni dünyaları keşfetmeye ihtiyacı var. Sayın Ömer Koç ve ekibinin bu ihtiyaca, sanatın tüm imkan ve zenginlikleriyle sunduğu cevap, her türlü takdiri hak etmektedir. Kendilerini tebrik ediyorum ve bu vesileyle Vehbi Koç Vakfı'nın da 50. yılını kutluyor, Sayın Vehbi Koç'u rahmetle anıyorum."

Sanata sunulan her hizmetin sağlıklı, huzurlu, gelişmiş ve çağdaş bir toplumun inşa edilmesine katkı sağladığı yorumunda bulunan Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanatçılarımız bu noktada, çok uzun mesafeleri çok hızlı bir şekilde aşmamızı sağlayacak rehberlerdir. Bizler, gerek kamu gerek özel iştirakler olarak, sanata ve sanatçıya bu farkındalıkla yaklaşmak, bu bilinci yaymak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'İnsan eğitimle yetişir, kültür ve sanat ile zenginleşir.' Bu vesileyle bizleri yoksunluğa düşürmeyen, kıymetli eserleriyle duygu ve düşünce dünyamızı ihya eden çok değerli sanatçılarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum ve kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

- "Yaratıcılık ve sanat en temel ihtiyaçlarımızdan birisi"

Arter Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da bugün her zamandakinden daha fazla yaratıcılığa ve yeni fikirlere ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Her birimiz yaşamımızın her anında kendimizi ve çevremizi anlama, anlamlandırma ve bu anlamları paylaşma hali içerisindeyiz. İşte bu noktada yaratıcılık ve sanat üretimi devreye giriyor. Bireysel varoluşumuzu güvenli ve tahammül edilebilir, tatmin edici kılmak için yaratıcılık ve sanat en temel ihtiyaçlarımızdan birisi." şeklinde konuştu.