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"Çocuklarımızın fotoğrafını +18 sitelerde paylaşıyor" Her satırı kan dondurucu! WhatsApp mesajları şoke etti

02.08.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da her detayıyla dehşete düşüren şantaj olayında yeni gelişmeler yaşandı. İşten çıkarılınca şirket yöneticileri ve çocuklarının fotoğraflarını +18 sitelerde paylaştığı iddia edilen Havva G.'nin bu kez tehdit ettiği bir sağlık şirketinin yöneticisi Tuğçe Özant’ın evine silahlı saldırı düzenlettirdiği öne sürüldü. Korkunç olayda ortaya çıkan WhatsApp mesajları şoke etti. Özant, saldırıdan yarım saat önce şahsın “Asıl saldırı bundan sonra başlıyor” şeklinde mesajlar attığını söyledi.

İstanbul'da işten çıkarılan Havva G.'nin yaptıklarıyla alakalı yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını +18 sitelerde paylaştığı iddia edilen şahısla ilgili yeni iddiada ise WhatsApp mesajları ve ardından gerçekleşen olay adeta kan dondurdu. İşte işten çıkarılınca şantaj yaptığı öne sürülen kadının bir sağlık şirketinin yöneticisinin evine silahlı saldırı düzenlettiği iddiasıyla ilgili tüm detaylar ve o WhatsApp mesajları...

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WHATSAPP MESAJLARI ŞOKE ETTİ

Olay, dün saat 21.40 sıralarında Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir sağlık şirketinin yöneticisi Tuğçe Özant'ın iddiasına göre; yaklaşık 9 ay önce işten çıkarılan Havva G., Özant'ın kişisel bilgilerini, kendisinin ve çocuklarının fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşarak şantaj yaptı. Yaklaşık 9 aydır tehditlerini sürdüren Havva G. yine iddiaya göre Özant'a, "Çok kötü günler geliyor, bekleyin bakalım. Asıl saldırı bundan sonra başlıyor. Elinizden geldiği her şeyi yapın, hatta daha fazlasını" şeklinde mesaj attı.

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Söz konusu mesajın üzerinden yarım saat geçmesinin ardından Özant'ın 4. kattaki evi kurşunlandı. Saldırıda kimse yaralanmazken, merminin camı deldiği görüntülendi. Silahlı saldırının faili ya da failleri aranırken Özant, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

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"YORGUN KURŞUN DEĞİL, HEDEF ALINDIĞI SÖYLENİYOR"

Havva G.'nin yanlarında 2 ay çalıştığını, işten ayrıldıktan sonra Havva G.'nin defalarca kendisini tehdit ettiğini öne süren şirket yöneticisi Tuğçe Özant, "Dün bana tehdit mesajı gönderdi. Yarım saat sonrasında evime silahlı saldırı gerçekleşti. Polislerin ve olay yeri inceleme ekiplerin söylediğine göre, yorgun bir kurşun olmadığını, bilerek hedef alındığı söyleniyor. Kurşun camdan içeriye girerek duvara saplandı. Hedef alınmıştık. O sırada ben evde değildim ama ailem evdeydi" ifadelerini kullandı.

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"ÇOCUKLARIMIZIN FOTOĞRAFINI +18 SİTELERDE PAYLAŞIYOR"

Havva G.'nin tehditlerinin 9 aydır devam ettiğini belirten Özant, şöyle devam etti: "Savcılık kararıyla benim dosyamla ilgili yakalaması çıktı. Başka kararlar da alındı. Yaklaşık 30 mağdur kişi var. 30 kişinin çocukları da bu işinin içerisinde. Resimlerimiz sosyal medya hesaplarımızdan alınarak, hem de çocuklarımızın resimleri alınarak +18 yaş üstü sitelerde paylaşıyor. Can sağlığımız tehlikede. Olayı gerçekleştiren kişinin Havva G. olduğunu düşünüyorum. Farklı farklı numaradan bizleri arıyor. Tehditleri devam ediyor. Yarım saat öncesinde böyle bir mesaj atıp yarım saat sonrasında böyle bir silahlı saldırı karşılaştık. Evet işten çıkarıldığı için, daha önce ki mağdurlarda aynı şekilde onlarda çalışıp işten çıkarıldığı için takıntılı hale getiriyor. Hepimizle ayrı ayrı uğraşmaya devam ediyor. Biz kendimizi düşünmüyorduk. Olayın içerisine çocuklarımız girene kadar 7 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında çocukların +18 yaş üstü sitelerde fotoğrafları olması, telefon numaraları olması, ev adreslerinin olması, bizim en can alıcı noktamız. Artık devlet büyüklerimizden destek istiyoruz"

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NE OLMUŞTU?

Havva G. hakkında işten çıkarılınca şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını +18 sitelerde paylaşarak itibar suikastı yaptığı iddiasıyla birden çok iş yeri sahibi savcılığa başvurarak şikayetçi olmuştu.

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Bu şikayetlerden birine yönelik yürütülen soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanmış ve tutuksuz şüpheli Havva G. hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp silahlı saldırı işten çıkarma
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