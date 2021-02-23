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  4. Çocukların 15 bin liralık soygunu kameralarda

Çocukların 15 bin liralık soygunu kameralarda

23.02.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Bursa’da hırsızlık şüphelisi 3 çocuk alışveriş yapan kadının cebinden 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı.

Bursa’da hırsızlık şüphelisi 3 çocuk alışveriş yapan kadının cebinden 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüpheli çocukların rahat tavırları pes dedirtti.
Olay, akşam saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kadın züccaciye dükkanından alışveriş yapmak için iş yerine geldi. Tezgah üstündeki eşyalara bakan kadınların yanına gelen çocuklardan biri el çabukluğu ile kadınlardan birinin cebinden 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Daha sonra içeri giren kadın ürünleri almak için elini cebine attığında telefonunun olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelenen kamera görüntülerinde tezgahı inceleyen çocuklardan birinin el çabukluğu ile kadınlardan birinin cebine elini atıp kaşla göz arasında cep telefonunu çaldığı görüldü. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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