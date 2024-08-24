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  4. Çocukların '150 lira' kavgasında kan aktı! 2 kişi tabancayla vuruldu

Çocukların '150 lira' kavgasında kan aktı! 2 kişi tabancayla vuruldu

24.08.2024 07:17
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde 14 yaşındaki iki çocuk arasında 150 lira borç için çıkan kavgaya ağabeyleri dahil oldu. Tartışma silahlı kavgaya dönüşünce meydana gelen olayda tabancayla vurulan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çocukların '150 lira' kavgasında kan aktı! 2 kişi tabancayla vuruldu

İzmir'deki olay, saat 21.00 sıralarında Umut Mahallesi 3820/1 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşında olduğu öğrenilen iki çocuk arasında 150 lira borç için kavga çıktı. Kavgaya çocukların ağabeyleri olan Ş.G. (20), F.K. (25) ve R.Y. (30) de dahil oldu ve olay silahlı kavgaya döndü.

İKİ KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

Meydana gelen olayda Ş.G., elindeki tabancayla F.K. ve R.Y.’ye ateş etti. F.K. karnına, R.Y. ise bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken, Ş.G. suç aletiyle beraber kayıplara karıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri tarafından, yaralanan iki kişi ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekipleri 150 lira alacak için iki kişiyi tabancayla vuran Ş.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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