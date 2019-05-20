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Çocukların ağaç tohumları toprakla buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:13 | Son Güncelleme

ADANA’da Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği, bir motosiklet grubu üyeleri ile otizm sendromlu ve disleksi hastası çocukları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir araya getirdi.

Çocukların ağaç tohumları toprakla buluşturuldu

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği, bir motosiklet grubu üyeleri ile otizm sendromlu ve disleksi hastası çocukları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir araya getirdi. Çocuklar tarafından toprakla harmanlanan ağaç tohumları motosiklet grubu üyesi motorcular tarafından yol boyunca kurak alanlara atıldı.
Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği, artan kuraklaşmayı engelleyerek iklim eylemi konusunda farkındalık yaratmak ve farklılıkları ile kısıtlanmış bireylerin topluma kazanımını desteklemek amacıyla 4 Mayıs’ta 'Tohumdan Ağaca' projesini başlattı. JCI Adana Şubesi üyesi Merve Akçar’ın direktörlüğünü yaptığı projeye Otizmle Barış Derneği Başkanı Dursun İzgi, Disleksi ve Hiperaktivite Derneği Direktörü Semiha Çopur ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyesi Mustafa Yılmaz da paydaşlık yaptı.
Proje kapsamında her yaştan otizmli ve disleksili bireyler toprakları top haline getirerek içine Lübnan sediri, kızılçam, kayın, sarıçam, karaçam ve kestane tohumları yerleştirdi. Motosiklet grubu üyeleri de Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yıldönümü olan 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkartma yaptı. Motosikletli grup, 100 tane tohum topunu yol boyunca kurak yerlere attı.

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Çocukların ağaç tohumları toprakla buluşturulduÇocukların ağaç tohumları toprakla buluşturulduÇocukların ağaç tohumları toprakla buluşturulduÇocukların ağaç tohumları toprakla buluşturuldu

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